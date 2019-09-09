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台灣之光 釜山國際龍舟賽阿美族組隊奪冠

最新更新：2019/09/09 12:56

（中央社記者盧太城台東縣9日電）韓國釜山國際龍舟賽，台東縣巴拉雅拜龍舟隊拿下小龍混合組500公尺決賽金牌。這次賽事共拿下1金1銀，表現耀眼。

台東縣鹿野鄉巴拉雅拜部落阿美族青年組成的龍舟隊，9月5日至9日參加韓國釜山國際龍舟賽，今天上午傳回好消息，共拿下1金1銀。大力支持龍舟隊的立委陳瑩開心地說，「今天是原住民之光」。

巴拉雅拜龍舟隊領隊王志偉表示，這次他們男女混合組成大龍、小龍組，小龍混合500公尺決賽在眾多隊伍夾擊下，連續2場總排名第一，直接奪得金牌。

他說，小龍混合參賽隊伍共有11國24隊參賽，這次把2年前失去的500公尺混合金牌拿下了，各位強大的隊友辛苦了，也謝謝部落親友們幫忙，尤其是陳瑩的支持。這次賽事，共獲1金1銀。

王志偉特別在臉書（facebook）感謝陳瑩的大力支持與協助，讓這次釜山行無後顧之憂。今年端午節的池上大坡池竹筏賽及花蓮的龍舟賽，陳瑩都到場打氣；豐年祭也一起共襄盛舉；5日凌晨龍舟隊要搭機前往韓國時，陳瑩也到桃園機場送行。

陳瑩表示，今天在台東棒球場有紀念「東部棒球傳教士之譽」陳耕元的「耕元盃」棒球賽；昨天有布農族年輕人余謙獲得2019年U18世界盃青棒錦標賽MVP；今天早上則是傳回阿美族青年在韓國釜山拿下國際龍舟賽好成績，「今天是原住民之光」。（編輯：戴光育）1080909

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