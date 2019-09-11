布袋月之秋 嘉義高跟鞋教堂上場燒烤音樂會

嘉義縣「布袋月之秋–月光燒烤音樂會」14日將在嘉義布袋高跟鞋教堂外盛大登場，縣長翁章梁（前左4）11日邀請民眾前來共襄盛舉。（嘉義縣政府提供）中央社記者葉子綱傳真 108年9月11日

（中央社記者葉子綱嘉義縣11日電）中秋節將屆，親朋好友相約在嘉義高跟鞋教堂，相伴夕陽下一起沉浸月光燒烤音樂會，將是人生一大享受，嘉義縣長翁章梁今天邀民眾同歡慶。

由雲嘉南濱海國家風景區管理處、嘉義縣政府、布袋鎮公所、嘉義縣政文化觀光局共同舉辦的「2019布袋月之秋—月光燒烤音樂會」，將於14日下午5時在嘉義高跟鞋教堂外盛大登場。

嘉義縣長翁章梁、雲嘉南濱海國家風景區管理處長學徐振能、布袋鎮公所及各界，今天在「布袋月之秋」活動宣傳會上，邀民眾在中秋節連假，來嘉義體驗高跟鞋教堂天幕劇場的視覺享受，遊覽洲南鹽場、布袋鹽山的嘉義特有鹽場文化。

翁章梁指出，布袋鎮公所還準備限量100份、每份新台幣1000元的月光燒烤組，蝦子、鮮蚵及文蛤的「布袋優鮮三合一」組合食材，將讓民眾品嚐嘉義獨有的新鮮海之味。

翁章梁表示，此次共同舉辦的月光燒烤音樂會，是讓大家在中秋佳節能有不一樣的團聚方式，不僅能欣賞在高跟鞋教堂的夕陽美景，還有月光音樂會以及燒烤活動，歡迎民眾來享受嘉義濱海之美，相關訊息請上「慢遊嘉義」FB查詢。（編輯：黃世雅）1080911