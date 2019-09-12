烈嶼芋頭季10月登場 快來報名體驗挖芋

（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣烈嶼鄉公所今天表示，108年芋頭季10月26日在雙口海濱公園開幕，當天辦理挖芋體驗活動；鄉公所自9月24日起分別受理烈嶼、金門本島和非金門縣籍民眾報名，額滿為止。

鄉公所表示，今年挖芋頭體驗活動預計受理烈嶼組、金門本島（大金）組和非縣籍組各100組，每組3人，總計300組共900人，每人收取報名費新台幣200元。

報名費統一在10月26日主活動日報到時收取，內含挖芋體驗券一張和烈嶼地區消費券200元；消費券限活動當天園遊會使用，或11月26日前在烈嶼鄉商家使用。

報名方式採電話專線報名：（082）364518、（082）364519和（082）364520。一通電話最多限報1組3人，報名時請提供姓名、聯絡電話及住址。另外，非縣籍組報名成功後必須傳真相關證件以供查對。

鄉公所表示，報名成功者將另寄邀請函，請民眾在活動當天攜帶出示供核對。而為了安全考量，參加者必須年滿10歲以上，建議穿著長褲、帶薄外套，並自備蚊蟲用藥膏。參加人員每人可掘芋頭窟數一處，並可帶回所掘的芋頭。鄉公所歡迎民眾和旅客一起來體驗。

報名時段，烈嶼組鄉親9月24日、金門本島民眾9月25日、非縣籍組民眾9月26日，時間都是上午9時到12時，額滿為止。（編輯：張芷瑄）1080912