花蓮青年安心住宅剩240戶待售 連假開放賞屋

（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮縣政府推出「青年安心成家住宅」，以賣斷式出售住宅600戶、店面100戶，其中住宅戶目前仍有240戶待售，連假期間開放民眾實地看屋，希望提高購買意願。

中秋連假看屋，首日約300名民眾參觀。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆說，即日起到10月6日每週六、日上午9時到12時及下午2時到5時開放民眾賞屋，今天、明天相同時間也開放。

鄧子榆說，開放民眾實地看屋，釐清外界不實及負面傳聞，縣府對青年安心成家住宅完售具高度信心，接下來也將著手研擬後續繳款、抽籤及訂約等時程安排。

花蓮青年住宅位於新城鄉北埔地區，住宅戶600戶，每戶售價新台幣250萬元；店面100戶，每戶320萬元，室內坪數約16到17.5坪，開放民眾申請、抽籤，目前住宅戶仍有約240戶待售。

花蓮縣政府說，申購條件為滿20歲到45歲的中華民國國民，設籍花蓮縣且累計滿5年者，家庭成員（申請人、申請人的配偶、申請人戶籍內的直系卑親屬）還要都無自有住宅才能申請。（編輯：李明宗）1090914