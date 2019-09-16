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7骨灰罈棄置空屋前 高市殯葬處安置公塔

最新更新：2019/09/16 15:21
高雄市燕巢區牧場路一戶空屋在月餘前被棄置一個大紙箱，數日前才被發現內有7個骨灰罈，燕巢區深水里長林明雄16日會同員警、殯葬處人員前往會勘，市府民政局已暫時安置到茄萣公有納骨塔。（里長林明雄提供）中央社記者王淑芬傳真 108年9月16日
高雄市燕巢區牧場路一戶空屋在月餘前被棄置一個大紙箱，數日前才被發現內有7個骨灰罈，燕巢區深水里長林明雄16日會同員警、殯葬處人員前往會勘，市府民政局已暫時安置到茄萣公有納骨塔。（里長林明雄提供）中央社記者王淑芬傳真 108年9月16日

（中央社記者王淑芬高雄16日電）高雄市燕巢區牧場路一戶空屋在月餘前被棄置一個大紙箱，數日前才被發現內有7個骨灰罈，在基層強烈要求下，市府民政局已暫時安置到茄萣公有納骨塔，後續由警方調查處理。

燕巢區深水里長林明雄今天會同員警、殯葬處人員到牧場路一戶空屋會勘，這處無人宅地主是國有財產局，承租人向政府租地興建房子，因已老舊無人居住，大約一個月前被放置一個大紙箱，直到前日才被發現內有7個骨灰罈，讓附近民眾人心惶惶，吃睡難安。

附近民眾說，有看到紙箱置於無人宅前的破沙發上，但不知是裝什麼，後來發現是骨灰罈，民眾盼趕快遷走，勿再置於此讓人心不安。

高雄市殯葬管理處長黃順成告訴中央社記者，將先協調地主處理，如果查無後嗣再由殯葬處接手；不過民政局長曹桓榮指示簡化所有流程，暫時安置在茄萣公有納骨塔，後續交警方調查確認。

林明雄為求順利，準備金紙及祭品祭拜後，會在下午3時以前安置到納骨塔。（編輯：林沂鋒）1080916

高雄市燕巢區牧場路一戶空屋在月餘前被棄置一個大紙箱，數日前才被發現內有7個骨灰罈，燕巢區深水里長林明雄（黃背心者）16日會同員警、殯葬處人員前往會勘，將暫時安置在茄萣公有納骨塔，後續交警方調查確認。（里長林明雄提供）中央社記者王淑芬傳真 108年9月16日
高雄市燕巢區牧場路一戶空屋在月餘前被棄置一個大紙箱，數日前才被發現內有7個骨灰罈，燕巢區深水里長林明雄（黃背心者）16日會同員警、殯葬處人員前往會勘，將暫時安置在茄萣公有納骨塔，後續交警方調查確認。（里長林明雄提供）中央社記者王淑芬傳真 108年9月16日
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