金門汶萊雙向包機 11月23日首航

（中央社記者黃慧敏金門縣16日電）金門縣政府推動的金門汶萊雙向包機11月23日首航；金門縣旅行公會今天公布5天4夜汶萊行程，並透露已有不少鄉親來電詢問，其中也有人想趁著旅遊，了解汶萊的烈嶼鄉僑。

因應中國大陸限縮旅客來台自由行，金門縣政府首當其衝。縣府表示，很早就著手規劃國際包機，並與旅行公會維持密切聯繫，最近終於傳出好消息。

旅行公會理事長林永標表示，公會與汶萊旅行業者共同努力促成金門汶萊國際線直航雙向包機旅遊活動，並組成PAK（同業聯合行銷），與汶萊皇家航空公司合作，敲定11月23日辦理金門包機首航汶萊-金門5日遊。

縣府表示，在冬季旅遊淡季期間，旅行公會成功將金門推向亞洲首富國家汶萊，吸引更多僑鄉居民返金尋根，讓更多僑鄉二代更了解金門，並安排金門鄉親前往汶萊旅遊，同時邀集汶萊僑鄉等客源來金門旅遊，達到雙向交流，行銷金門目標，讓金門再曝光。

林永標表示，這次金門汶萊國際雙向包機首航，由汶萊皇家航空的150人座A321型客機，當天凌晨3時25分從汶萊載客起飛，7時10分抵達金門，9時整從金門載客回航，抵達汶萊時間為12時45分。

金門汶萊包機首航期訂於11月23到27日，本地10家旅行社共同推動。5天4夜行程每人團費新台幣2萬8800元，全程無自費、無購物。

依外交部資料，汶萊面積5765平方公里，約為台灣1/6，人口43萬餘人。19世紀末，金門民眾下南洋蔚為風潮，主要是到印尼、馬來西亞、新加坡和汶萊打拚；其中烈嶼鄉親主要是到汶萊討生活。根據學者江柏煒研究，汶萊4萬多華人中，有7成祖先來自烈嶼。

金門縣旅行公會公布的汶萊行程，其中頗為特別的是參觀詩里亞油田開採，了解當地探勘石油。這個油田是在1929年發現石油，1932年開始生產石油，目前每天油產量約20萬桶，是汶萊重要經濟來源。另外，知名藝人吳尊是來自烈嶼的金門鄉僑，行程中特別安排到他的麵包店打卡拍照，如果幸運的話，說不定可以巧遇本尊。（編輯：林沂鋒）1080916