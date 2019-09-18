145公分大尾鱸鰻 現身花蓮壽豐荖溪

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮壽豐鄉荖溪流域昨天有民眾捕獲一尾長145公分、重25台斤（15公斤）野生鱸鰻，捕獲的漁民黃傳宗說，上次抓到20台斤以上的鱸鰻是10年前，非常開心，也歡迎有緣人來帶走牠。

花蓮壽豐鄉荖溪流域17日有民眾捕獲一尾長145公分、重25台斤（15公斤）野生鱸鰻，捕獲的漁民黃傳宗說，上次抓到20台斤以上的鱸鰻是10年前。（民眾提供）中央社記者張祈傳真 108年9月18日

黃傳宗是當地居民，在荖溪流域捕魚多年，他說，昨天跟朋友到溪裡收蜈蚣籠，看到這麼大一尾鱸鰻，都嚇了一跳，拿起來比對，竟有145公分長、25台斤。

黃傳宗推測這隻大尾鱸鰻應是白鹿颱風過境，隨大水沖下來，這條鱸鰻暫時養在自家水池，黃傳宗說，這次是第2次抓到20台斤以上的鱸鰻，鱸鰻在野外要長這麼大不容易，希望有緣人能帶回去繼續養殖牠。

花蓮水產培育所長吳雅琴表示，鱸鰻為肉食性洄游魚類，出沒於溪流，河口及淡海水交接處，野生鱸鰻長到10台斤約需20年時間，這次民眾捕獲25台斤的野生鱸鰻，非常難得。

吳雅琴說，水培所是縣內生態保護及魚苗生產的重要基地，若民眾對鱸鰻的成長有興趣，歡迎到位在鯉魚潭北側的水培所參觀，現場有提供原生魚類展示、解說教學等。（編輯：張芷瑄）1080918