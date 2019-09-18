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九二一震災20年 竹市特搜隊模擬測試強化機動力

最新更新：2019/09/18 15:39

（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）適逢九二一震災20年暨莫拉克風災10年，新竹市消防局強化特種搜救隊機動力，今天辦整備動員集結模擬測試。局長李世恭表示，透過模擬測試，確保特搜隊面對危機的應變力。

李世恭表示，特搜隊成員編制42人，配置特種搜救車載運各式破壞和搜救器材，包括最新式的救援腳架和雷達式生命探測器。竹市消防局特搜隊在2016年台南震災和2018年花蓮震災發生時，立即出動支援搜索並執行救援任務。

李世恭說，這次測試分為2階段，首先整備動員，由勤務派遣科透過手機群呼系統和特搜Line群組同步發送訊息，完成後在群組回報，由幕僚人員確認並建立可動員人員名單。

他指出，第2階段再次發送訊息，通報所有特搜人員在1小時內，攜帶個人裝備和相關車輛，至竹光分隊集結報到，接受救災任務指示。

李世恭表示，這次模擬任務迅速確實，希望能持續性的訓練、演練、測試及裝備器材添購等。另外，竹市消防局也培訓3隻搜救犬，將在明年7月加入搜救行列，強化救援力。

新竹市長林智堅表示，過去4年多來，市府已投入新台幣1億多元經費購置搶救車輛、裝備器材和補足人員上，未來，將持續逐步挹注更多資源在災害防救上。（編輯：李錫璋）1080918

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