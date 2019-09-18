澎湖傳統民俗打寸子 大小民眾齊擊有趣

澎湖西嶼鄉公所「漁翁島民俗育樂活動」打寸子比賽18日開打，島上老少近200人報名參賽，熱鬧有趣。中央社 108年9月18日

（中央社澎湖縣18日電）澎湖傳統民俗技藝「打寸子」，今天在西嶼開打，大棍子擊槌小短木，動作要快又準，非常刺激有趣，其中單擊最遠為長青組長者許名賢擊出41.46公尺最遠，令人刮目相看。

澎湖西嶼鄉長許月里表示，「打寸子」是古早漁翁島上傳統的兒時玩藝，至今已超過百年的歷史。只需一根木棍和一截短木，就可在草地上一起玩樂，不論是大人或小孩都會，因而延續迄今。

許月里說，「打寸子」簡單好玩，就是手持長約3尺（約70至90公分）的木棍，先行敲擊地方上的6寸（15至20公分）長的短木，當寸子騰空飛起時，再用木棍打擊寸子，打得越遠越好。

澎湖西嶼鄉公所「漁翁島民俗育樂活動」打寸子和滾鐵圈比賽，今天在西嶼國中登場，比賽區分有長青、青壯等男、女子進行，島上的老少近200人報名參賽「打寸子」，年紀最大為83歲的洪全合和77歲曾春梅，最年輕的是19歲的呂佩甄。

其中打寸子比賽，單擊最遠由長青男子組許名賢41.46公尺、青壯女子組章鬆20.2公尺最遠。

澎湖打寸子傳統民俗活動，是在澎湖西嶼才看得到與玩得到的童玩，有如棒球的以棒擊球，只是以木棍來槌擊小短木，早年還澎湖跨海大橋還沒建成，是漁翁島上老少村民在秋收農忙過後，一項特有的傳統民俗童玩，至今已超過百年的歷史。（編輯：黃世雅）1080918