翁章梁化身廚師拍教學影片 推銷嘉義農產品

（中央社記者黃國芳嘉義縣19日電）嘉義縣長翁章梁化身阿梁師拍攝「嘉義優鮮」廚藝教學影片，推銷嘉義在地優質農漁產品，首支教學影片「竹筍煨蛋」今天晚上在YouTube「翁章梁」頻道上線。

嘉義縣人力發展所今天舉行「嘉義優鮮」廚藝教學影片記者會，現場除了播放首波3支影片的精華版，翁章梁也親自示範「竹筍煨蛋」做法，他表示，從小就開始學會做菜，料理難不倒他。

嘉義縣人力發展所表示，「嘉義優鮮」廚藝教學影片，除了翁章梁親自示範外，另有3名熟悉地方特產，並對廚藝有熱情的年輕人來一同拍攝，她們各自使用大林竹筍和雞蛋、鹿草秋葵，以及竹崎香蕉來做菜色亮點，並使用普遍在廚房就可見的器具，做出與眾不同的美食。

翁章梁指出，「嘉義優鮮」教學影片是希望民眾透過趣味的方式，學習如何運用嘉義縣各鄉鎮市的特色農漁產品，以創新又不複雜的做法，烹調出一道道美味又美觀的家常菜。

翁章梁說，近期推出的「嘉義優鮮」概念，希望讓全國民眾了解嘉義縣農特產品是優質又新鮮。首波3支教學影片，一方面是教導讓大家如何運用嘉義縣的農特產品，做出創意料理；另一方面是要大家認識嘉義縣優質農產品。（編輯：林沂鋒）1080919