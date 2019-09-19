台中市祈福成年禮 動心忍性闖三關轉大人

（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市政府民政局今天舉辦「祈福成年禮」宣傳活動，預告將於10月19日在北區孔廟正式登場，除了加冠儀式外，還有動心忍性闖三關等活動，讓青年學子「轉大人」。

民政局今天在市府舉辦祈福成年禮宣傳活動，邀請6名學子穿著「古代書生服」穿越古今走秀，台中市副市長陳子敬及楊瓊瓔、民政局副局長盧政遠等人一起翻開祈福立體書，宣布成年禮活動正式開跑。

陳子敬表示，今年祈福成年禮有別以往，特別加入闖關活動，包括「舉杯歡慶」、「責任背包」及「傳家寶、安心符」三部曲，以及「好想大聲說愛你」、「轉大人」及「愛的拍拍」動心忍性闖三關大考驗，讓參與者留下美好回憶。

陳子敬認為，成年代表一種責任，盼藉由成年禮讓學子認識成年的意義，除了對自己負責，也反思對社會的回饋。

楊瓊瓔指出，活動開放設籍台中或在台中就學的16至18歲青年學子報名參加，共有150個名額，即日起開放報名，額滿為止；此外，參加成年禮的學子， 將贈送每人一套古代書生服、晴天環保杯及知名運動品牌後背包，歡迎踴躍報名。（編輯：林沂鋒）1080919