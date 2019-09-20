開車迷途20小時徬徨路邊 暖警助失智男返家

苗栗一名患有輕度失智症的64歲彭姓男子自行開車出門，繞了20小時仍無法到達目的地，期間都沒有進食、身體十分虛弱，所幸竹南警分局員警發現通知家屬接回。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 108年9月20日

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗一名患有輕度失智症的男子自行開車出門，繞了20小時仍無法到達目的地，一身疲倦虛弱徬徨路邊，所幸竹南警分局員警發現通知家屬，家人說，再也不敢讓男子獨自開車出門。

苗栗縣竹南警分局今天指出，大山派出所巡佐蔡明彬與警員林延龍昨天中午1時許，巡邏行經後龍鎮大山交流道，看到一名男子站在路旁1輛汽車前方，神情疲憊、面露不安，員警主動上前關心詢問要往何處。

男子向警方表示，前一天下午就開車出門，原本要前往頭份市，但不知為何一直在後龍地區繞行，無法到達目的地；員警查詢男子身分，發現已被家屬通報為失蹤人口，立即把人帶回派出所暫時安置。

警方調查，64歲彭姓男子開車出門到被尋獲，時間相隔達20小時，期間都沒有進食、身體十分虛弱，因此員警趕緊拿餅乾給男子充飢，再通知家屬前往帶回家。

男子的女兒表示，父親患有輕微失智症，平常很少出門，不知道為何突然開車外出，找了一整晚都找不人，家人非常擔心，感謝員警及時發現父親，以後絕對不會再讓父親獨自開車出門。（編輯：方沛清）1080920