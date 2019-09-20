辭水香熟好滋味 中秋過後文旦更好吃

農糧署東區分署20日表示，文旦柚採收後要放一段時間，讓果實辭水後才好吃，今年的文旦柚大部分都是在中秋節前後才採收，以致市場上部份較晚採收的文旦柚需要辭水到中秋節後才會更好吃。中央社記者盧太城台東攝 108年9月20日

（中央社記者盧太城台東縣20日電）文旦柚在辭水後才好吃，今年的文旦柚大部分都是在中秋節前後才採收，因此中秋節過後的文旦柚才會香熟好滋味。另外，文旦柚的果皮也有許多用途。

農糧署東區分署今天表示，文旦柚採收後要放一段時間，讓果實辭水後才好吃，通常採收時間是在每年的農曆白露前後，今年的白霧是9月8日和中秋節接近，以致市場上部份較晚採收的文旦柚需要辭水到中秋節後才會更好吃。

東區分署表示，選購美味新鮮的文旦柚時，建議以果形呈勻稱梨形，底部開闊、用手拋接有沉重感，果重在400至600公克間為最佳，此外表皮油胞光滑細緻者，通常果肉的質地會更細緻。

買回家後要記得放在通風陰涼（忌陽光直照）的地方，讓表皮色澤轉呈黃綠色、柚皮外觀略為乾皺，這過程也就是所謂的辭水 （消水），通常需時約7至10日，經過辭水的柚子最是美味。

東區分署推薦消費者簡單剝柚法，辭水後的文旦柚，用刀子於果頂及果底貼果肉處各橫切一刀，接著中間亦橫切一刀分作兩塊，最後於每塊輕切一刀，再往兩側拉開即可呈現出鮮美多汁的果肉。

東區分署表示，文旦柚含有豐富的膳食纖維、維生素C及鉀等礦物質營養元素，對人體營養均衡、促進代謝循環、腸胃消化、去油解膩等均甚有幫助，柚子特有的清香甘甜，亦是秋季最具代表性的水果。

另外，柚子多用途，整顆都是寶。文旦柚除了果肉可以鮮食或加工製成果醬，果皮、果肉經簡易處理後也可以作成清潔用環保酵素，或將果皮糖漬後製成柚皮糖、剪成條狀曬乾也可當作蚊香使用，所以吃完文旦柚後別急著把皮當成垃圾丟掉。

東區分署表示，為推廣文旦柚作多元利用，同時結合產銷履歷政策，東區分署邀集國內清潔用品製造、糕餅及製茶等業者，共同開發行銷精油清潔劑、洗手乳、法式文旦糕點、文旦啤酒、柚皮糖、柚花茶等多項產品，同時與東部在地餐飲業者合作推出柚香無黃蛋、柚醬壽司、海鮮柚拌油醋沙拉、柚香炊飯、柚子雞湯等季節限定料理，提供國內民眾來東部旅遊餐飲的新選擇。（編輯：方沛清）1080920

農糧署東區分署20日表示，文旦柚採收後要放一段時間，讓果實辭水後才好吃；文旦柚的果皮、果肉經處理後也可以作成柚皮糖。（農糧署東區分署提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年9月20日