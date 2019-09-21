號稱唯一的一次 南迴公路舉辦馬拉松賽

（中央社記者盧太城台東縣21日電）南迴公路拓寬工程年底完工，為讓民眾率先體驗「藏橋於林」如蜿蜒巨龍般的南迴改路段，公路局將在通車前舉辦馬拉松賽跑，這路段只能舉辦這一次路跑，10月5日報名截止。

台9線南迴公路拓寬改善工程，一般簡稱南迴改，實施路段為省道台9線台東縣香蘭－屏東縣草埔段，工程分3部分。分別是台東太麻里香蘭至大武鄉的截彎取直工程、達仁鄉安朔至屏東草埔、草嶺隧道，這次賽事舉行的路段為安朔－草埔段。

安朔至草埔段為新建道路，沿著溪谷採取高架橋方式興建，總共有72支橋墩，從空中鳥瞰有如盤踞在山中的巨龍，被形容「藏橋於林」。

交通部公路總局西部濱海公路南區臨時工程處表示，為慶祝南迴改完工，邀請全國愛好馬拉松的朋友一同跑馬，領略南迴改路段延途山林之美，這路段只能舉辦一次賽事，故廣設不同距離組別。

分別是5公里樂活組 （限額500名+100名，已額滿）、健跑組12公里 （限額1000名）、半程馬拉松21公里 （限額2000名）、馬拉松42公里 （限額1500名）。全馬、半馬組須年滿18歲才可參加，未滿18歲請附家長同意書。

負責主辦的台東縣體育會理事長、台東縣議員陳銘風表示，樂活組原本限額500名，但日前網路開放報名，2 天名額就被搶光，因跑友一再爭取，樂活組日前酌情再增額100名，但一樣不到1天，再度額滿，雖然還有跑友再要求，但名額不再增加。

陳銘風表示，健跑組12公里、半程馬拉松21公里、馬拉松42公里3組都還有名額，有興趣的跑友請盡快報名，額滿不再追加，即日起報名至10月5日截止，以報名網站截止時間為準或報名額滿提前截止。

陳銘風表示，南迴公路拓寬截彎取直工程竣工在即，預定今年12月20日全線通車，未來一定車水馬龍，公路總局不可能再同意封路辦馬拉松賽，這次提前舉辦的慶祝通車路跑，將是國內首次，也是唯一一次。（編輯：林沂鋒）108021