綠批剝奪質詢時間 韓國瑜：和5都無太大差異

（中央社記者王淑芬高雄24日電）高雄市議會民進黨團不滿協商牴觸高雄市議會市政質詢辦法，剝奪議員質詢時間最多延長到晚上6點半。市長韓國瑜今天說「尊重議會，但比較其他5都，無太大的差異化」。

市議會定期大會即將登場，日前議會黨團協商委員會部門質詢時間到晚上6時散會，委員會委員每人20分鐘，待全數質詢完再行散會；非委員會議員質詢，授權由召集人彈性調整，當日至多延後30分鐘。

這個決定讓民進黨團無法接受，日前發布新聞稿聲明「牴觸高雄市議會市政質詢辦法第6條，剝奪議員法定質詢權的協商並無共識，對於高雄市議會逕行發布黨團協商結論，民進黨黨團不予承認」。

今天市議會召開預備會議討論定期大會日程表，民進黨市議員康裕成等人發言，康認為，9月26、27日市長施政報告與質詢議程如果採準時散會，時間恐不足66名議員每人質詢15分鐘，將影響議員問政權益，建議優先保障議員質詢權。

民進黨市議員李喬如質疑準時散會是為韓國瑜護航；林智鴻憂韓可能在市政總質詢期間請假，如果市長施政報告與質詢準時散會，將影響議員質詢權。

副議長陸淑美指出，依照議事日程表，會議應在下午6時散會，盼大家準時開會、準時散會，如果有質詢不及的議員可利用市政總質詢期間質詢市長，沒有影響議員質詢權益的問題。

會議一度因為藍綠主張不同而休息協商，後來有議員提議停止討論，經表決結果，以33票表決通過（高市議會66席，表決當時清點人數59人）第2次定期大會議事日程表。

議會的日程表上午開會時間是上午9時30分到12時30分，下午議程是3時到6時。

民進黨高雄市議會黨團不滿議會表決，隨即召開記者會，批評國民黨議員以多數暴力，強行表決通過剝奪議員法定質詢權，限制議會必須準時於下午6時散會，不顧26、27兩天市長施政報告與質詢將有22名議員既使登記也無法發言質詢的事實，自我閹割議員的法定質詢權護航韓，表達嚴厲譴責。

國民黨高雄市議員劉德林表示，在時空轉換下看到民進黨籍議員捍衛質詢權益，感到「昨是今非」的錯亂，104年民進黨議員修正市政質詢辦法，將總質詢時間大刪減15分鐘，這才是扼殺議員質詢權，他主張一切依議事規則召開會議。

韓國瑜在上午的市政會議後接受媒體聯訪，媒體指出，台南市議會表定散會時間是下午5點半，而高雄市議會到6點半，是否又落於雙重標準了。

韓國瑜表示，市府不宜多問議會的事情，會尊重議會，但是比較其他5都，他說，高雄市議會這個決定「跟其他5都不會太大的差異化」。（編輯：林沂鋒）1080924