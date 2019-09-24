北市防制學生抽電子菸 擬訂高中以下禁用規定

（中央社記者劉建邦台北24日電）台北市議員質疑有學校未依校規禁止學生使用電子菸。台北市政府今天召開跨局處會議，教育局指出，將設置高中以下禁用電子菸實施要點；衛生局則會持續推動防範電子菸自治條例。

無黨籍台北市議員陳建銘昨天在議會教育部門大會質詢時提及，電子菸的外型不像傳統型香菸，質疑學校是否有依校規禁止學生使用、攜帶。教育局決定今天召開跨局處會議。

教育局主秘陳素慧今天下午赴市議會備詢，她趁大會休息受訪時表示，上午已跟衛生局召開「研商電子菸管理跨局處討論會議」，經討論後，決議訂定「台北市高級中等以下學校電子菸禁用實施要點」，這是行政命命，擬定下學期施行，讓學校有依據禁止學生使用電子菸。

她說，經統計，高中以下學校使用電子菸狀況確實有增加趨勢，像高中、職學生去年使用電子菸有62件；今年初至8月止，已有130多件，學校也反映確實有學生攜帶、分享電子菸狀況，國中部分則約有10多件。

她表示，雖然有許多學校校規禁止學生抽菸，但仍有一些學校校規未訂定相關規範，若「台北市高級中等以下學校電子菸禁用實施要點」施行後，將可讓校方執行時更有依據。

衛生局健康管理科長林夢蕙受訪指出，教育局針對學校部分有設置實施要點，衛生局部分則是會推動自治條例，會參考中央法條及其他縣市自治條例。罰則部分還要討論，就過去經驗，其他縣市設置相關自治條例約需1年以上，會持續推動設置防範電子菸的自治條例。

董氏基金會日前提及，美國因電子菸染肺病患者從380人暴增至580人，加拿大近日也傳病例。罹患電子菸肺部疾病美國患者，有2/3是18歲到34歲年輕族群，超過半數不到25歲；35歲以上中壯年族族群占約17%，可見電子菸造成嚴重肺病不只發生在青少年，成年人同樣身處風險。醫師呼籲，唯有全面禁止輸入、製造、販賣，才能保障民眾健康。（編輯：李亨山）1080924