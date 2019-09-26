嘉市人瑞站著吃飯練腿力 上下樓梯不須攙扶

重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右2）26日拜訪百歲人瑞陳國棟（右3），他們全家人都身穿由孫女設計印有茶壺圖案及100字樣的T恤，與黃敏惠一起歡慶百歲重陽。中央社記者黃國芳攝 108年9月26日

（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠今天拜訪2名百歲人瑞陳國棟、林赤；陳國棟至今還保持1天1罐啤酒、中餐站著吃練腿力的習慣，目前上下樓梯都不用他人攙扶，讓黃敏惠相當佩服。

黃敏惠今天先後拜訪林赤、陳國棟百歲人瑞，不僅與人瑞、家族成員閒話家常，更親自為人瑞戴上金牌，致贈重陽敬老禮金、營養金及精美相片書，還一同分享照片書中的精彩故事，現場歡笑聲此起彼落。

嘉義市政府表示，民國8年出生的陳國棟，大陸溫州人，民國36年來台，個性內斂，善良開朗，年輕時經營茶行，幾乎訪遍全台茶區，育有4女，除長女嫁到台北外，其餘都住在嘉義。

陳國棟女兒陳小芬表示，爸爸作息固定、飲食清淡，視力佳，至今仍每天閱讀報紙，幾乎每天下午都要喝上1罐啤酒。爸爸平時為訓練腿力，午餐都站著吃，一站就是1小時，現在雖已百歲高齡，上下樓梯都不須他人攙扶。

陳國棟全家人今天都身穿由孫女設計印有茶壺圖案及100字樣的T恤，並與黃敏惠一起歡慶百歲重陽。

而另位人瑞林赤的人生哲學是「活動、活動，活著就要動！」嘉義市政府指出，民國8年出生的她，勤勞樸實，節儉持家，育有1子4女，年輕時長年勤於家務及農務。

林赤媳婦王淑珍曾獲全國孝行楷模表揚，她說，丈夫過世後，都是自己在照顧婆婆，近2年因婆婆失智關係，目前與外籍看護一起照料；婆婆平時茹素，飲食清淡，重視營養保健，失智前都是自己下廚，今天看到黃敏惠一行人拜訪，感覺非常開心。

黃敏惠表示，很高興可以藉由重陽節拜訪百歲人瑞，並與他們的家人一同分享家庭故事，看到百歲人瑞身體健康、兒女孝順及家庭充滿凝聚力，讓人備感溫馨。（編輯：謝雅竹）1080926

重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右）26日拜訪百歲人瑞陳國棟（中），他至今還保持1天1罐啤酒、中餐站著吃練腿力的習慣，目前上下樓梯都不用他人攙扶，令人佩服。中央社記者黃國芳攝 108年9月26日

重陽節前夕，嘉義市長黃敏惠（右）26日拜訪百歲人瑞林赤（中），林赤的人生哲學是「活動、活動，活著就要動」，民國8年出生的她，勤勞樸實，節儉持家，育有1子4女。左為曾獲全國孝行楷模表揚的媳婦王淑珍。中央社記者黃國芳攝 108年9月26日