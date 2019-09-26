退輔會從善如流 台東花布燈籠生活文化館保住

立委劉櫂豪（中持麥克風者）26日表示，日前退輔會已行文函覆台東縣鹿野鄉公所，同意撥用土地給鄉公所，客家花布燈籠生活文化館將可永續發展經營，保留客家文化傳承。（劉櫂豪提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年9月26日

（中央社記者盧太城台東縣26日電）在立法委員劉櫂豪積極協調下，退輔會同意將台東縣鹿野鄉客家花布燈籠生活文化館土地撥用給鹿野鄉公所，保住花布燈籠館被收回的命運。

鹿野花布燈籠生活文化館是台灣首座花布燈籠製作工廠，不僅是台東縱谷傳承客家文化的重要場所，也是當地長照、老人家學習才藝地方。不過，因土地屬於退輔會所有，租期已屆，去年退輔會台東農場堅持收回。

鹿野鄉公所和當地客家團體，透過劉櫂豪協調。劉櫂豪今天表示，日前退輔會終於行文函覆鹿野鄉公所，同意無償撥用鹿野鄉大原段4573-2地號土地暨地上建物274、275建號給鹿野鄉公所。

目前鄉公所已完成辦理用地變更，接著將完成事業計畫書核定後，再循撥用程序向有財產署申請無償撥用，鹿野鄉花布燈籠生活文化館將可永續發展經營，保留客家文化傳承。

劉櫂豪表示，鹿野鄉花布燈籠生活文化館原為退輔會農民教室，因為廢棄未用由鹿野鄉公所承租積極活化，並成為全台獨一無二的花布燈籠博物館，是台東客家文化傳承的重要據點，文化部並指定為地方文化館，同時公所也將該地整合為長照據點，為當地長者活動的好去處。

但因礙於土地使用問題，相關的發展受限制，因此去年3月鹿野鄉長李國強向他反映用地問題，他於當年8月召開協調會，邀集退輔會、行政院東部辦公室、國有財產署及鹿野鄉公所共同研議撥用該筆土地的共識。

劉櫂豪表示，未來鹿野鄉公所將可永續發展花布燈籠生活文化館，將該地區打造成為台東重要的客家文化傳承據點，同時能促進當地發展，成為具有地方特色的觀光景點。（編輯：黃世雅）1080926