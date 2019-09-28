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特別的婚禮 海島情定澎湖灣

最新更新：2019/09/28 19:31
2019澎湖海洋派對嘉年華系列活動「情定澎湖灣」，28日下午在林投沙灘舉行「海島世紀婚禮」，多對新人共同完成終身大事，縣長賴峰偉（中右）出席見證。中央社　108年9月28日
2019澎湖海洋派對嘉年華系列活動「情定澎湖灣」，28日下午在林投沙灘舉行「海島世紀婚禮」，多對新人共同完成終身大事，縣長賴峰偉（中右）出席見證。中央社　108年9月28日

（中央社澎湖縣28日電）澎湖一場特別的海島婚禮派對「情定澎湖灣」今天傍晚登場，16對新人在親友的祝福見證下，在林投美麗沙灘完成終生大事，充滿浪漫氣氛，喜氣洋洋。

在美麗的林投沙灘與貝殼教堂前，新人們彼此許下愛的誓言，象徵情比金堅，也讓林投沙灘沉浸在一片浪漫氣息中。

婚禮由菊之音管絃樂團擔任婚禮開場表演，並由縣長賴峰偉伉儷攜手併肩領著6位可愛的小花童與16對準新人們步入幸福的紅地毯，為準新人們獻上誠摯祝福。

婚禮安排別具意涵的「同心沙」儀式祝福新人永結同心，還安排經典的「kiss 99秒」將整個婚禮帶入高潮，讓每對新人現場接吻99秒，象徵「愛你久久」。

此外，主辦單位還精心為每對新人們準備合影翻印蛋糕、「2019澎湖海洋派對嘉年華」紀念幣、情定文石對章及限量紀念T恤等精美好禮，更有澎湖結婚時必備的古早味-炸棗與漢餅，在濃濃的愛情氛圍中完成浪漫婚禮。

情定晚宴在夕陽餘暉的沙灘上夢幻登場，滿桌美食佳餚搭配現場LIVE樂團桌邊演出，打造西式浪漫的海島婚宴，現場播放每對新人婚紗照的第一手畫面，分享新人們甜蜜的小故事。晚上8時更有無人機燈光秀演出，讓與會貴賓留下難忘浪漫回憶。

今夏澎湖灣主打海洋主題及愛情主題觀光，獲得民眾好評，情定澎湖灣也為澎湖夏日愛情畫下完美的落幕，接著上檔的秋冬季節主題行銷活動「戀戀海味‧澎湖美食假期」及「迎風嬉遊趣‧尋寶在冬季」活動，為民眾帶來澎湖道地美食及人文輕旅行，驚豔菊島風華。(編輯:孫承武) 1080928

16對幸福新人28日在澎湖林投沙灘參與「2019澎湖海洋派對嘉年華」重點活動「情定澎湖灣」，在親友共同見證祝福下，甜蜜完成海島世紀婚禮。中央社 108年9月28日
16對幸福新人28日在澎湖林投沙灘參與「2019澎湖海洋派對嘉年華」重點活動「情定澎湖灣」，在親友共同見證祝福下，甜蜜完成海島世紀婚禮。中央社 108年9月28日
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