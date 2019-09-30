憂安養院成生人火葬場 高市議員促落實防火區隔

（中央社記者王淑芬高雄30日電）惡火無情，火場逃生的「避難弱勢族群」除了安養院行動不便者，還有孕婦及病患等，民進黨高雄市議員郭建盟促落實「防火區隔」等措施，社會局長黃淵源允2個月內推動。

市議會今天進行社政部門質詢，郭建盟以「安養院火警絕不能成為『生人火葬場』」為題，促社會局務必落實規定，嚴格稽查。

郭建盟舉去年衛福部台北醫院的護理之家清晨惡火，造成嚴重死傷為例指出，接獲業者通檢舉，高雄市有許多合法立案的長照機構非法超收，在假牆後住著很多老人，違規隔間幾無消防設備。

他說，38個行政區不含超收黑數，已列管「避難弱勢族群」含人數及床數超過2萬2000人，促主管機關每年會同消防單位舉辦本、外國籍照服員防災認證，製作多語言防災教材，務必讓照服員了解機構的空間及設備，才有助於防災及避難。

郭建盟主張堅守「落實防火區隔」、「加強值班人員應變」及「推動照服員防災認證」3防線，絕不能妥協。

黃淵源表示，有些安養機構為通過定期安檢可能互借器材，允諾持續推動不定期抽檢、加強應變及消防演練，未來會考核人員臨場反應，例如是否及時通報、是否熟悉器材使用等；防災認證是新構想，他表示會建議衛福部全國推動，否則高雄市也能做，希望2個月內推動。（編輯：黃世雅）1080930