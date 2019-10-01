南方澳大橋塌 台南為鑑平時落實橋檢

宜蘭南方澳跨港大橋崩塌意外引發各界關注，台南市工務局表示，全市不分道路屬性的橋梁有1641座，其中年限20年以上有671座，並依交通部運研所橋梁檢測相關規定維護。市長黃偉哲也要求以高標準加強檢測作業。圖為佳里區溪州橋。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年10月1日

（中央社記者張榮祥台南1日電）宜蘭南方澳跨港大橋斷裂，引起外界對橋梁維護重視。台南市工務局表示，全市不分道路屬性的橋梁有1641座，其中年限20年以上有671座，並依交通部運研所橋梁檢測相關規定維護。

台南市長黃偉哲對於南方澳跨港大橋斷裂一事相當關心且重視，除希望搜救工作一切順利傷亡降至最低，對於台南市橋梁安全檢查，也要求工務局要用高標準檢視轄內老舊橋梁，並儘速辦理維護或編列預算辦理改善，維護民眾安全。

依工務局養護工程科資料，目前由工務局檢測全市不分道路屬性的橋梁共1641座（含人行路橋、車行地下道），其中年限20年以上有671座，並依交通部運研所橋梁檢測相關規定，委由專業顧問公司辦理，後續並依檢測結果辦理維護。

工務局表示，依「台南市政府工務局橋梁維護管理作業要點」，每2年1次進行所有橋梁定期檢測；次年再針對特殊橋梁進行定期檢測，並於重大事故或颱風、地震發生後進行特別檢測，每年並編列預算針對檢測結果維修受損橋梁或分年期改善外，並進行預防性補強，工務局平時即注重落實基本橋檢工作，防患於未然。（編輯：黃世雅）1081001