砂石車行駛搖動名竹大橋 民憂南方澳斷橋翻版

砂石車駛過名竹大橋（圖），汽車駕駛會感到橋身明顯搖動，讓人擔憂恐成南方澳跨港大橋事件「翻版」；公路總局表示，振動是力量傳遞行為，且每年檢測，若有狀況會即時維修，用路人可放心行駛。中央社記者蕭博陽南投攝 108年10月1日

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）砂石車駛過名竹大橋，橋上等紅燈的汽車會感到明顯搖動，讓人擔憂恐成南方澳跨港大橋事件「翻版」，對此，公路總局表示，振動是力量傳遞行為，且每年檢測，用路人放心行駛。

南方澳跨港大橋今天無預警坍塌造成多人受傷，事件發生後，有南投居民反映說，開車行經跨越濁水溪的名竹大橋若同時遇砂石車行駛，橋身總是明顯上、下搖動，彷彿遇地震，讓他每次總是擔心「橋會不會斷掉」，尤其看到南方澳跨港大橋坍塌後「更是害怕」。

省道台3線名竹大橋跨越濁水溪，是連接名間鄉、竹山鎮重要橋梁，尤其知名的竹山紫南宮就位於附近，若信眾從國道3號名間交流道前往紫南宮，勢必要行駛名竹大橋，居民擔心，紫南宮香客眾多，一旦名竹大橋發生類似南方澳跨港大橋事故，後果恐怕不堪設想。

為減少穿越市區道路，砂石車需行駛沿濁水溪畔的產業運輸大道，中央社記者今天實地走訪發現，砂石車行駛產業運輸大道來到名竹大橋竹山端後，部分便會接上名竹大橋駛往名間鄉方向，若小客車正好停在橋上等紅燈，便會因砂石車駛過而感到明顯上、下搖動。

對此，公路總局第二區養護工程處南投工務段表示，名竹大橋是民國99年12月竣工，橋梁總長708公尺、寬度18公尺，結構型式為鋼箱型梁橋，設計是依據交通部頒布公路橋梁耐震設計規範辦理，所以在設計階段已充分考量橋梁安全性及耐震需求。

南投工務段表示，橋梁在車輛行駛過程中會產生振動，是力量傳遞的結構力學行為，橋梁都設有隔震與消能等設置以確保安全，因此民眾對安全性應無需疑慮；另外，每年汛期前後針對跨河橋梁辦理2次檢測，若有狀況會即時維修，用路人可放心行駛。（編輯：林沂鋒）1081001