南方澳跨港大橋同造型 嘉義石鼓盤大橋安全無虞

（中央社記者黃國芳嘉義1日電）宜蘭南方澳跨港大橋今天斷裂，引起外界對橋梁維護重視。嘉義縣阿里山鄉的石鼓盤大橋同屬提藍式單拱肋鋼拱橋，縣府表示，橋梁九二一地震後設計，標準不同，今年檢測安全無虞。

嘉義縣建設處長林聰利表示，嘉義縣境內大小橋梁約有1400多座，每年均會進行橋梁檢測及維修，若橋梁年限高，除維修外，顧及安全，也會限重通行，因此，目前並沒有列管的橋梁。

林聰利指出，與宜蘭南方澳跨港大橋同屬提藍式單拱肋鋼拱橋造型的阿里山鄉石鼓盤大橋，橋長142公尺、橋寬9公尺，於民國96年5月完工，因石鼓盤大橋於九二一地震後設計，設計的標準不同，且經橋梁檢測結果，均屬安全無虞。

另外，石鼓盤大橋於105年11月間辦理橋梁鋼結構的塗裝、防繡蝕的養護及改善，並於今年3月28日辦理檢測結果，橋樑結構均屬安全。

嘉義市工務處表示，嘉義市境內跨河橋有6座、2座跨河人行橋、4座車行陸橋，其中跨河橋中有3座橋齡在20年以上，分別為盧山橋、忠義橋、永欽一號橋。

嘉義市工務處指出，市府每2年均會辦理橋梁檢測，就是1年檢測、1年維修，最後一次檢測日期為今年8月18日，為地震特後特別檢測，檢測評估均為正常通行使用。

另外，除了每2年的檢測外，在每次較大地震、颱風與豪雨，市府都會再行巡查檢測跨河橋梁與車行陸橋，以確保橋梁安全。（編輯：卞金峰）1081001