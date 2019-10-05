台中花毯節重返新社 打造小王子星球之旅

台中國際花毯節睽違3年後，今年將重返新社與農委會舉辦的新社花海合體，台中市政府觀光旅遊局5日舉辦首支CF發布會，呈現主題「愛與希望－小王子的星球之旅」。中央社記者郝雪卿攝 108年10月5日

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中國際花毯節睽違3年後，今年將重返新社與農委會舉辦的新社花海合體，台中市觀旅局今天表示，這次獲得法國授權以「小王子」故事為花卉策展主題，再現故事場景。

台中市觀光旅遊局長林筱淇上午與新社區休閒農業導覽發展協會理事長林昌民、台中民宿協會理事長陸冠全等人，舉辦台中花毯節CF影片發布會，透過3D模擬動畫呈現「愛與希望─小王子的星球之旅」。

林筱淇表示，多年以來，一直與新社花海合辦的台中國際花毯節，配合台中花博，已經3年未在新社舉辦，今年重新回到新社，地方人士都很高興，當地民宿與產業界都配合推出優惠方案，希望提供賞花遊客最好的在地體驗。

林筱淇指出，台中國際花毯節今年以耳熟能詳的童話故事主角「小王子」為主題，這次獲得法國聖修伯里協會正式授權，台中成為全球第一個以小王子故事為花卉策展主題的國際城市，於11月9日到12月1日期間展出，其中挑戰地表最大的玫瑰圖騰、小王子親吻玫瑰的主花毯意象，都是這次策展的熱門話題。

為歡迎花毯節重回新社舉辦，陸冠全表示，新社周邊民宿業者共同推出「2820賞花專案」，花毯節期間住宿1晚搭配早餐單一特價2820元，部分業者還推出一泊二食方案，提供採果、採菇等在地體驗，希望從新社擴大到台中市區，讓遊客可以在台中多停留。

市區的餐飲及旅宿業者也搭配推出優惠方案，包括台中亞緻大飯店推出「秋冬輕旅行，暢遊中台灣」住房專案及餐飲優惠方案，而台中金典酒店則推出「秋季蟹宴」套餐，呈現多道創意料理，讓饕客品嚐秋蟹美味。（編輯：黃世雅）1081005