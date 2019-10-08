嘉義觸口自然教育中心 國慶連假推猛禽特展

（中央社記者蔡智明嘉義縣8日電）觸口自然教育中心園區，常見大冠鷲空中盤旋，雙十國慶前後更有可能出現灰面鵟鷹遷徙過境。國慶連假，園區推出「鳶飛金秋－猛禽微型特展」活動，讓民眾認識台灣猛禽。

位於嘉義阿里山公路約29.5公里處的觸口自然教育中心，天然環境極佳，常見大冠鷲等猛禽，利用氣流在空中盤旋。國慶4天連假（10日至13日），林務局嘉義林區管理處推出「鳶飛金秋－猛禽微型特展」，讓民眾從照片、影片中瞭解猛禽，也能從這裡仰望天際，觀察牠們的身影。

林務局嘉義林區管理處育樂課長黃秀緞表示，猛禽意指「兇猛的鳥類」，大致可以分成白天出現的老鷹，以及夜晚活動的貓頭鷹，在食物鏈裡是高級消費者，能有效控制小型動物的族群量。

黃秀緞指出，鷹給人勇猛、權威的意象，在許多國家傳統文化中占有獨特地位。在台灣最壯碩的留棲性猛禽「熊鷹」，更是排灣族及魯凱族文化中榮譽與責任的象徵，只有大頭目才能佩帶熊鷹最長的一根初級飛羽及一根小的覆羽。

嘉義林管處邀請大家，國慶連假到觸口自然教育中心綠意館，看猛禽特展，瞭解台灣猛禽所面臨的生存危機，進而以行動守護翱翔天際的王者。另外，參觀者還有機會抽中「森林特派員」桌遊。（編輯：謝雅竹）1081008