睽違34年 花蓮市公所與高千穗町簽訂姊妹市

花蓮市長魏嘉賢（右）8日與日本高千穗町長甲斐宗之（左）簽訂姊妹市盟約，兩市由友好城市提升為姊妹市，希望未來增進文化觀光交流，穩定發展雙方友誼。中央社記者張祈攝 108年10月8日

（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮市長魏嘉賢今與日本高千穗町長甲斐宗之簽訂姊妹市盟約，是花蓮市相隔34年的第6個姐妹市，也是高千穗町在國外的第1個姐妹市。

高千穗町是日本觀光勝地，當地有許多的神社供奉，有著神話傳說的源頭之稱。台灣與高千穗町的民間交流，從30多年前由1名來自台灣的醫生派駐在高千穗町看診開始，直到民國94年，花蓮市與高千穗町締結友好城市。

106年魏嘉賢受邀前往參訪，與當時町長內倉信吾萌生締結姐妹市意願，花蓮市今年4月則獲內政部、外交部核定，日方則在今年6月高千穗町議會一致通過締盟議案，選定今在花蓮簽約締盟姐妹市。

高千穗町2位前後任町長、議會議長工藤博志、農、工商、觀光等協會組團前來，在花蓮市公所同仁、44個里長見證下，雙方正式簽訂姊妹市盟約。

魏嘉賢致詞表達對各方協助的感謝，未來會持續朝向觀光、產業、教育、文化等領域交流與合作，此外，高千穗町在地方創生成果豐碩，未來也會針對地方創生專業，向甲斐宗之請教。

甲斐宗之表示，友好城市升級為姐妹市，如同從朋友升級為家人，也邀請魏市長明年到高千穗町參與町政實施100週年及高千穗日華親善協會成立30週年紀念日。

外交部東部辦事處粘信士接受中央社記者採訪表示，花蓮市、新城鄉、吉安鄉近年來積極與日本等地締盟姊妹市，樂見各鄉鎮積極拓展外交，此外，今年11月，花蓮市公所將赴日本盛岡市簽約締盟友好城市。（編輯：黃世雅）1081008

花蓮市8日與日本高千穗町簽約締盟姊妹市，簽約儀式前，聖閔醒獅戰鼓團以舞獅來迎接貴賓。中央社記者張祈攝 108年10月8日

花蓮市長魏嘉賢（前排右6）8日與日本高千穗町長甲斐宗之（前排左6）正式簽訂姊妹市盟約，這是花蓮市相隔34年的第6個姊妹市。中央社記者張祈攝 108年10月8日