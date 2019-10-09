大林蒲遷村 居民將移居高雄機場北側

（中央社記者王淑芬高雄9日電）行政院8日核定高雄市大林蒲遷村計畫，預計投入1054億元經費，未來居民將會被安置在高雄機場北側，航港局及台糖公司經管52.4公頃的土地，目前遷村戶數是1萬1753戶、逾2萬人。

行政院核定「新材料循環產業園區申請設置計畫」，經費新台幣1054億元，其中589億元用於大林蒲遷村。高市府今天發布新聞稿，感謝行政院核定大林蒲遷村案，市府將等收到正式公文後，全力配合中央代辦遷村，讓大林蒲居民未來可以健康、安心的生活。

都市發展局指出，會配合經濟部「新材料循環產業園區計畫」加速代辦大林蒲遷村作業；市府在今年5月31日已成立大林蒲遷村專案辦公室，由副市長李四川擔任召集人，定期召開會議並籌辦遷村事宜。

都發局指出，「新材料循環產業園區」計畫用地，包括大林蒲地區124公頃土地，截至今年4月統計，大林蒲地區共有1萬1753戶、2萬129人；根據規劃，大林蒲居民將遷村安置於高雄機場北側，交通部航港局及台糖公司經管的紅毛港遷村剩餘土地。

遷村將依循土地徵收條例的協議價購、補償救濟及安置規定辦理，以「私有住、商土地一坪換一坪；建物專案全新重建價格補償」為原則辦理，都發局允諾協助中央與居民協調取得共識。

都發局指出，經查估大林蒲地區私有住宅區、商業區土地合計約52公頃，而遷村所需土地含航港局22.4公頃及台糖30公頃，應足敷需求；經濟部預計2021年中完成「產業園區報編」作業，並以2023年底完成大林蒲遷村為目標。

都發局籲經濟部儘快擬定遷村安置專案計畫，並完成可行性規劃、環境影響評估、都市計畫變更等產業園區報編作業，市府會配合經濟部期程並代辦遷村作業。

長期關切大林蒲遷村案，台灣要健康婆婆媽媽協會理事長洪秀菊告訴中央社記者，促中央趕快公布遷村計畫書，讓遷村戶了解遷村內容及條件，最好有遷村說明會，以利雙向溝通。（編輯：謝雅竹）1081009