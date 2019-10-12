花蓮父子搶救3000棵老樹 園區獲環教認證

位於花蓮縣壽豐鄉的怡園生態小學塾內，共收容超過3000棵老樹，是業者陳勝德、陳義豐父子四處奔波所救，今年通過環境教育設施場所認證，成為花蓮第一個獲認證的民營園區。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 108年10月12日

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮陳勝德、陳義豐父子檔不忍老樹作為開發犧牲品，父子倆四處奔波救樹，移植到自家13公頃園區，容納3000多棵老樹，今年通過環境教育設施場所認證為「怡園生態小學塾」。

陳勝德、陳義豐過去從事養殖業，有感台灣過去因土地過度開發，老樹被機械怪手連根拔起，失去原有自然生態，事業轉型為旅宿業後，開始「留容路樹」計畫。

父子倆短短幾年間奔波全台，將老樹逐步移植回在花蓮壽豐鄉經營的怡園內，並設立成為渡假村，園區占地13公頃，擁有3000多棵老樹，生態豐富多元，兒子陳義豐便將渡假村2次轉型，朝打造環教場所邁進。

陳義豐表示，園區內老樹樹種豐富，包括茄冬、雀榕及大葉欖仁等，另設立生態池、仿造花蓮溪流生態，內有台灣特有種的水生動植物，2年前開始申請環教設施場所認證，經環保局輔導，終於在今年取得認證，命名為「怡園生態小學塾」。

花蓮5處通過認證的環教設施場所，分別是池南自然教育中心、豐田環境教育學習中心、太魯閣國家公園、鯉魚潭環境教育中心及怡園生態小學塾。

環保局長饒忠指出，持續鼓勵縣內其他潛力單位通過環教設施場所認證，讓「環教」也能結合「觀光」永續發展，怡園生態小學塾9月底成為花蓮第5處通過認證的環教設施場所，也是縣內首處率先取得認證的民營事業單位。（編輯：張雅淨）1081012