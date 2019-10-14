更多編輯台推薦新聞：
影片／改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快
運動

影片／改寫16年女子馬拉松紀錄 肯亞好手：可以更快

普世價值落差拉大 美中競爭對抗螺旋式升高
國際

普世價值落差拉大 美中競爭對抗螺旋式升高

日本造價逾90億新幹線列車泡水 專家：最糟恐報廢
國際

日本造價逾90億新幹線列車泡水 專家：最糟恐報廢

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村
兩岸

專題／長城舉目可見 北京北溝村成為知名民宿村

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

苗栗青年新創客 展現職人工藝成果

最新更新：2019/10/14 12:46
苗栗縣政府14日舉辦「Miaoli Youth ＆ Maker」工藝特展，將原本嚴肅辦公大廳，透過創意空間改造，展現工藝職人成果，縣長徐耀昌（右4）表示讚許。中央社記者管瑞平攝 108年10月14日
苗栗縣政府14日舉辦「Miaoli Youth ＆ Maker」工藝特展，將原本嚴肅辦公大廳，透過創意空間改造，展現工藝職人成果，縣長徐耀昌（右4）表示讚許。中央社記者管瑞平攝 108年10月14日

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣政府今天舉辦「Miaoli Youth & Maker」工藝特展，把嚴肅辦公大廳，透過創意空間改造，展現工藝職人成果，縣長徐耀昌讚許年輕創業朋友深具「創新、求變、接地氣」。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊指出，「百工職人創客工作坊」計畫，民國105年推動至今，已超過1000人次參與，其中光是今年就吸引411人次，並完成3大工作坊、9個主題、總計162小時專業課程，提供苗栗年輕朋友與職人學習、交流平台。

畢業即自行創業的「8年級」生邱映樺表示，大學時期與同學經營工坊，專門為網友製作客製化手工書，但因學業壓力曾經中斷，直到完成學業，才又投入手工書製作，成立「來本冊子」工作室，藉由勞青處舉辦百工職人活動，不但學習到如何把絹印應用於書本中，更達成與顧客的媒合效果，對於沒有資本青年創業者而言，幫助非常大。

苗栗縣長徐耀昌指出，上任後即成立勞工及青年發展處，鼓勵青年返鄉，為地方注入更多創新能量，在地產業才能持續進步、永續經營，如今看到青年創客工作坊成果，深具「創新、求變、接地氣」，相信他們一定可以適性揚才，展現年輕人的創意實力，實現自我理想。

勞青處指出，「Miaoli Youth & Maker」工藝特展以在地客家精神，聯合苗栗7名青年工藝職人，導入手創實作、餐飲及藝術美學等主題，於縣府第2辦公大樓大廳展出，展期從即日起至18日止，歡迎民眾前往參觀青年朋友的創意巧思。（編輯：張銘坤）1081014

苗栗縣政府14日舉辦「Miaoli Youth ＆ Maker」工藝特展，展現工藝職人成果，縣長徐耀昌（左4）鼓勵青年返鄉，為地方注入更多創新能量。中央社記者管瑞平攝 108年10月14日
苗栗縣政府14日舉辦「Miaoli Youth ＆ Maker」工藝特展，展現工藝職人成果，縣長徐耀昌（左4）鼓勵青年返鄉，為地方注入更多創新能量。中央社記者管瑞平攝 108年10月14日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報