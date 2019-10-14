苗栗青年新創客 展現職人工藝成果

（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）苗栗縣政府今天舉辦「Miaoli Youth & Maker」工藝特展，把嚴肅辦公大廳，透過創意空間改造，展現工藝職人成果，縣長徐耀昌讚許年輕創業朋友深具「創新、求變、接地氣」。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊指出，「百工職人創客工作坊」計畫，民國105年推動至今，已超過1000人次參與，其中光是今年就吸引411人次，並完成3大工作坊、9個主題、總計162小時專業課程，提供苗栗年輕朋友與職人學習、交流平台。

畢業即自行創業的「8年級」生邱映樺表示，大學時期與同學經營工坊，專門為網友製作客製化手工書，但因學業壓力曾經中斷，直到完成學業，才又投入手工書製作，成立「來本冊子」工作室，藉由勞青處舉辦百工職人活動，不但學習到如何把絹印應用於書本中，更達成與顧客的媒合效果，對於沒有資本青年創業者而言，幫助非常大。

苗栗縣長徐耀昌指出，上任後即成立勞工及青年發展處，鼓勵青年返鄉，為地方注入更多創新能量，在地產業才能持續進步、永續經營，如今看到青年創客工作坊成果，深具「創新、求變、接地氣」，相信他們一定可以適性揚才，展現年輕人的創意實力，實現自我理想。

勞青處指出，「Miaoli Youth & Maker」工藝特展以在地客家精神，聯合苗栗7名青年工藝職人，導入手創實作、餐飲及藝術美學等主題，於縣府第2辦公大樓大廳展出，展期從即日起至18日止，歡迎民眾前往參觀青年朋友的創意巧思。（編輯：張銘坤）1081014