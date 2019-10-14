基隆第3條快捷公車 1579八斗子到台北15日上路

基隆市第3條快捷公車1579中正線將自15日起正式營運，14日在文化中心廣場舉辦通車典禮，市長林右昌（右7）表示，盼快捷公車上路後，能讓基北首都生活圈更加完善進步。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年10月14日

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）基隆市第3條快捷公車1579中正線（從八斗子到圓山轉運站）明天營運，今天在文化中心廣場舉辦通車典禮。基隆市長林右昌表示，期許1579上路後，讓首都生活圈更完善進步。

林右昌表示，改善市民通勤需求一直是他最關心的議題，上任後立即與台北市長柯文哲合作促成基隆到台北的城際快捷公車，希望讓市民從家裡就能直達台北；感謝台北市政府願釋出黃金路權，加上交通部公路總局協助，及民主進步黨籍立法委員蔡適應在中央及地方政府努力協調，讓城際快捷公車順利開通。

他說，快捷公車不比市公車，業者須自負盈虧，但首都客運股份有限公司除承攬這條路線，還斥資打造全新車體，提供市民更好的乘車環境。

林右昌表示，快捷公車滿足通勤旅運需求，現在基隆港每年郵輪旅客已破百萬人次，各景點每逢假日人滿為患，有龐大商機，1579沿途經過中正區許多風景區，未來一定是黃金路線。

基隆市政府交通處長李綱說，1579從八斗子車站發車後，行經北寧路到國立台灣海洋大學，分為中正路及祥豐街2條路線，行駛到義一路停靠市政府站後直接上國道1號。

他說，除到終點站圓山轉運站，台北境內沿途還可停靠潭美公園、捷運南京三民站、捷運忠孝敦化站與捷運忠孝復興站，轉乘接駁相當便利。

李綱表示，另2條快捷公車路線分別為2088從八斗子往返台北的市府轉運站，及1088從四腳亭往返松山車站。（編輯：李明宗）1081014