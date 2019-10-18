花蓮首座公共托育家園揭幕 剩3名額可申請

花蓮縣政府獲前瞻計畫補助首座社區公共托育「小螃蟹公托家園」18日在鳳林鎮揭幕，提供12名額，優先提供弱勢族群，每月收費新台幣1萬1000元，依身分別可再補助幼兒每月3000到7000元不等的費用，家長實付月費只要4000到8000元。中央社記者張祈攝 108年10月18日

（中央社記者張祈花蓮縣18日電）花蓮縣政府獲前瞻計畫補助首座社區公共托育家園今天在鳳林鎮揭幕，提供12名2個月至2歲嬰幼兒托育需求，目前仍有3名額空缺，第2家公托家園預計明年在花蓮市開辦。

鳳林這間「小螃蟹公托家園」在鳳林樂活會館後方，為簡易法庭宿舍閒置空間，前瞻計畫補助部分開辦、設備經費約新台幣270萬元，由地方主動提供場地，改建後內部空間38坪，設有供餐區、閱覽區、休息區及遊戲區等。

今天上午舉行揭幕儀式，縣府發言人、社會處長張逸華表示，縣內私立托嬰中心有4家，集中吉安鄉、花蓮市，公托家園就以中、南區閒置空間處為優先考量，且聘用、培育在地民眾擔任托育人員。

小螃蟹公托家園提供12名額，優先提供弱勢族群，每月收費1萬1000元，依身分別可再補助幼兒每月3000到7000元不等的費用，家長實付月費只要4000到8000元。

社會處婦幼科代理科長林鳳珠接受中央社記者採訪表示，鎮內僅有4名合格的居家保母，公托家園進駐可提供專業托育協助，上月試營運至今，共收托9名嬰幼兒，仍有3名額可申請，明年度預計在花蓮縣社會福利館一樓開辦第2間，且持續在縣內尋覓合適地點。

家有3寶的胡媽媽說，鄉下保母難找、價格也不便宜，過去都在家帶孩子，如今縣府委辦公托可以收托1歲3個月的小兒子，兒子送托1個月很適應，她也能放心回家幫忙生意。

委託經營的東台灣幼兒教保專業促進協會理事長陳淑芳說，公共托育提供偏鄉幼兒專業照顧，培育嬰幼兒培養獨立性格，園區內書桌椅、櫃子及開放空間，皆以幼兒行動方便為考量，孩子自主選用教材，另外也定期舉辦親子座談及家庭照顧培力訓練。（編輯：謝雅竹）1081018