更多編輯台推薦新聞：
影片／太空人兩發3分砲轟垮洋基 美聯冠軍賽聽牌
運動

影片／太空人兩發3分砲轟垮洋基 美聯冠軍賽聽牌

英塗鴉大師班克西網店開張 商品充滿惡趣味
國際

英塗鴉大師班克西網店開張 商品充滿惡趣味

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念
文化

文化+出書了》「做伙走台步」專訪台語文人物的深切本土思念

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天
國際

專題／突破人生枷鎖 難民學校找尋竹籬笆外藍天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員指多項工程延宕 中市府：調整後加速進行

最新更新：2019/10/18 19:01
台中市議會連日來舉行定期會聽取市府多個專案報告，議會民進黨團指出，台中市足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場等工程，都已規劃定案，卻因市府更動地點、重新規劃，造成工程延宕，嚴重影響市民權益。（民進黨台中市議員李天生提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年10月18日
台中市議會連日來舉行定期會聽取市府多個專案報告，議會民進黨團指出，台中市足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場等工程，都已規劃定案，卻因市府更動地點、重新規劃，造成工程延宕，嚴重影響市民權益。（民進黨台中市議員李天生提供）中央社記者趙麗妍傳真　108年10月18日

（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市議會民進黨團今天譴責，足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場等工程，因中市府更動地點或重新規劃，造成工程延宕，中市府表示，過去規劃未盡周延，調整後加速進行。

台中市議會連日來召開定期會聽取市府多個專案報告，市議會民進黨團指出，台中市足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場等工程，都已規劃定案，因市府更動地點、重新規劃，造成工程延宕，嚴重影響市民權益。

總召李天生今天指出，台中市足球休閒園區因市府變更用地到南屯區，不符原申請規定，補助遭註銷，市府提出新案預算高達新台幣12億多，未進行編列，用地也未變更，根本欺騙市民。

李天生列舉，水湳經貿園區內的「智慧營運中心」，市府有意改建「台灣智慧塔」，造成工程停頓延宕，充滿變數。「清泉崗機場2040年整體規畫」也遭以「機場規模與建設不如其他國際機場」、「台中人無法等待」等語，驟然喊停。

李天生指出，多項已執行中的案子，市府應實際關心進度，勿漠視施政延續，影響市民權益。

台中市政府表示，足球運動休閒園區、智慧營運中心、台中國際機場等建設，過去因規劃未盡周延，推動困難，新市府上任後立即調整、加速進行。

市府指出，足球運動休閒園區新案已提報中央爭取補助，智慧營運中心重新定位為台灣智慧營運塔，預計後年開工，國際機場正向中央爭取縮短完工期程，各項政策絕無所謂延宕或停頓。（編輯：林沂鋒）1081018

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報