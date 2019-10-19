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台南兩大外送業達2200人 勞警聯手全面宣導

最新更新：2019/10/19 16:02

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市Uber Eats約1000名外送員、foodpanda約1200人。台南市政府勞工局表示，為免造成交通隱憂，已會同警方就「限期輔導、全面稽查、持續追蹤」3大處理原則。

依勞工局統計，新興外送平台計Uber Eats（優食）在台南市約1000名外送員、foodpanda（富胖達）則有約1200人，勞工局14日動訪查這2家業者。

拚接單數和時間賽跑是外送員的日常生活，為了搶送更多訂單，與時間賽跑，往往冒險超速騎快車，違規穿梭車陣，而且常常於騎車時使用手機講話、手機導航，這些因素造成車禍頻傳，也造成用路人交通隱憂，針對此一議題台南市長黃偉哲15日指示「限期輔導、全面稽查、持續追蹤」3大處理原則。

勞工局為強化外送工作人員的勞動權益，清查外送業者名冊，包含外送便當、飲料、披薩、速食等相關業者，列為法遵輔導實施對象，並定期持續追蹤改善情形。此外會同警察局組成宣導小組，17、18日前往指標性業者，包括Uber Eats、foodpanda、麥當勞、肯德基、必勝客等業者宣導交通安全、勞動條件、職業安全等業務。

勞工局王鑫基局呼籲「賺錢有數，生命要顧」，每位員工都是公司重要資源，也是家庭支柱，鼓勵外送員加入相關職業工會或籌組工會增加勞健保保障外，更請事業單位提供更人性化更優質勞動環境，以期勞資共榮，企業永續經營。（編輯：孫承武）1081019

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