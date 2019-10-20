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蘇巧慧吳琪銘邀紙風車 北大特區爆觀賞人潮

最新更新：2019/10/20 19:48

（中央社記者王鴻國新北20日電）立法委員蘇巧慧、吳琪銘長期關心教育與藝文發展，今天共同邀請「紙風車劇團」到北大特區演出，吸引上千民眾親子一同觀賞，欣賞魔幻的精采演出，豐富親子歡樂午後時光。

紙風車劇團前些日子雖遇「政治色彩」的風波，但今天受邀到北大特區內的桃子腳國中小的校園中演出融合中西童話，兼具藝術、娛樂與舞台聲光效果的《蕃薯森林奇遇記》，吸引爆滿的觀眾。

蘇巧慧接受媒體聯訪時表示，今天要感謝老天爺給大家一個這麼棒的天氣，在風和日麗的下午最適合舉辦親子活動，也最對了這個城市味道，因為有許多年輕的小家庭都在北大特區居住。

蘇巧慧表示，她和吳琪銘平日關心教育，一起選了紙風車劇團來帶給北大特區的朋友歡樂的演出，也很高興有很多朋友捧場，親子共享快樂的午後時光。而她在立法院教育文化委員會，帶來許多資源改善學校設施及通過許多法案，希望讓孩子能快樂多元學習。

立委吳琪銘表示，多次與蘇巧慧合辦親子活動，目的就是希望能創造親子間獨一無二的回憶，包括先前所舉辦的北大封街趣活動，都獲得許多父母們熱烈回響，讓孩子們能體驗舊時的兒童樂趣，馬路即是遊戲場。

他表示，此次邀請紙風車劇團至北大特區演出，讓居民欣賞寓教於藝的兒童劇演出，潛移默化中培養孩子的良好品格，希望能讓爸媽及孩子度過一個別具意義的下午時光。（編輯：林沂鋒）1081020

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