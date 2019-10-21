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嘉義縣推出遊首選 翁章梁邀大家梅山大林慢遊

最新更新：2019/10/21 14:21
嘉義縣長翁章梁指出，梅山境內唯一的阿里山森鐵梨園寮車站，充滿懷舊的氣氛，歡迎大家到嘉義遊賞。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真　108年10月21日
嘉義縣長翁章梁指出，梅山境內唯一的阿里山森鐵梨園寮車站，充滿懷舊的氣氛，歡迎大家到嘉義遊賞。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真　108年10月21日

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）嘉義縣除了有世界美景阿里山，同屬山線的大林、梅山，夢幻秘境也不少，包括太平雲梯、太興飛瀑、返校電影的拍攝場景「萬國戲院」、銅管樂器觀光工廠，都值得一遊。

嘉義縣長翁章梁，今天行銷國際慢城大林鎮及經典小鎮梅山鄉，邀請大家在秋高氣爽時，來嘉義遊賞。

翁章梁表示，大林鎮擁有縣內第一間中藥文化館、全國第一大的茶樹精油農場，梅山鄉更是有全國第一座可眺望無敵夜景的太平雲梯。

保留了50年代放映空間的大林鎮萬國戲院，是電影「返校」、電視劇「阿不拉的三個女人」的重要拍攝場景。卡羅爾觀光工廠，可以體驗吹奏小號、長號等銅管樂器，連外國遊客都慕名前來拜訪的MIT樂器工廠。

翁章梁指出，梅山太興飛瀑，是喝茶的秘密去處，以瀑布為幕，以溪水為席。梅山境內唯一的阿里山森鐵梨園寮車站，則是充滿懷舊的氣氛，歡迎大家一同來嘉義，出遊首選就來「嘉」。（編輯：黃世雅）1081021

嘉義縣長翁章梁21日邀請大家在秋高氣爽時，來嘉義遊賞，他指出，梅山太興飛瀑是喝茶的秘密去處，以瀑布為幕，以溪水為席。中央社記者蔡智明攝　108年10月21日
嘉義縣長翁章梁21日邀請大家在秋高氣爽時，來嘉義遊賞，他指出，梅山太興飛瀑是喝茶的秘密去處，以瀑布為幕，以溪水為席。中央社記者蔡智明攝　108年10月21日
嘉義縣長翁章梁（左6）21日行銷國際慢城大林鎮及經典小鎮梅山鄉，邀請大家在秋高氣爽時，來嘉義遊賞。保留了50年代放映空間的大林鎮萬國戲院，是電影「返校」、電視劇「阿不拉的三個女人」的重要拍攝場景。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真　108年10月21日
嘉義縣長翁章梁（左6）21日行銷國際慢城大林鎮及經典小鎮梅山鄉，邀請大家在秋高氣爽時，來嘉義遊賞。保留了50年代放映空間的大林鎮萬國戲院，是電影「返校」、電視劇「阿不拉的三個女人」的重要拍攝場景。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真　108年10月21日
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