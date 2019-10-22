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工研院攜手新竹市府 自駕車首航南寮漁港

最新更新：2019/10/22 18:36
工研院與新竹市政府共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車，22日在新竹南寮漁港揭牌上路，新竹市長林智堅（右2）等人試乘。中央社記者郭宣彣攝　108年10月22日
工研院與新竹市政府共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車，22日在新竹南寮漁港揭牌上路，新竹市長林智堅（右2）等人試乘。中央社記者郭宣彣攝　108年10月22日

（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）工研院與新竹市政府合作推動「Taiwan No. 0001」自駕車，今天在新竹南寮漁港揭牌上路。市長林智堅說，2021年將辦新竹燈會有望應用自駕車接駁服務，創造自駕車無限可能。

工研院與新竹市政府共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車，今天在新竹南寮漁港揭牌上路，成為全台首輛能在開放場域驗證的自駕車。林智堅、工研院副院長張培仁等人試乘，並繞行新竹漁港。

林智堅表示，在實際體驗自駕車後，了解自駕車能辨別隔壁車道車輛切入、閃避障礙物等，感受工研院自駕車平順、且舒適的操控性。

林智堅說，新竹市為自駕車軟體產業的核心、為工研院研發自駕車的重要場域，並合作爭取到「0001」號全國第一張自駕車牌，期待未來新竹市在觀光，甚至在2021新竹燈會有望應用自駕車接駁服務，實質改善交通接駁等問題。

工研院機械與機電系統研究所長胡竹生指出，自駕車「Taiwan No. 0001」能行駛在無須交通管制的開放場域，如新竹南寮漁港，也展現自駕車能自在行駛於人車混流道路的研發實力。

他說，未來，將透過自駕車在開放場域測試，蒐集真實道路狀況的資訊，建立大數據，助台灣自駕車技術快速成長。（編輯：方沛清）1081022

工研院與新竹市政府共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車，22日在新竹南寮漁港揭牌上路，成為全台首輛能在開放場域驗證的自駕車。中央社記者郭宣彣攝　108年10月22日
工研院與新竹市政府共同推動「Taiwan No. 0001」自駕車，22日在新竹南寮漁港揭牌上路，成為全台首輛能在開放場域驗證的自駕車。中央社記者郭宣彣攝　108年10月22日
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