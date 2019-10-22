邱志偉允為滯洪池爭取用地 拚建設尋求連任

（中央社記者王淑芬高雄22日電）尋求連任的民進黨立委邱志偉將在高雄市第2選區對上國民黨籍的黃韻涵，他今天勘查典寶溪D區滯洪池建設工程表示，將協助爭取台糖土地，相信服務及建設是最好的政見及背書。

邱志偉今天會同水利署長賴建信勘查高雄市典寶溪D區滯洪池建設工程，允諾將協助爭取台糖無償提供用地，面對明年立委選舉對手國民黨籍的黃韻涵，他說服務與建設是最好的政見及背書。

高雄市橋頭、梓官及岡山區水患問題已因為典寶溪D區滯洪池一期工程完工獲得部分改善，但是還有第2、3、4期工程，只是因為用地未取得無法持續推進。

當地多名里長向賴建信說明，基層期待4期滯洪池完工後可提供105噸滯洪量，可望有效解決水患。

邱志偉也允諾協調台糖無償提供2期滯洪池興建土地10公頃（25萬噸滯洪量），以利高雄市政府水利局代辦滯洪池興建工程；至於新台幣約5000萬元的建設經費，他也允諾協助。

他指出，典寶溪D區滯洪池4期滯洪池工程全部完工後，將可解決橋頭芋寮里、梓官中崙里、岡山白米里的淹水問題。

邱志偉是民進黨高雄市第2選區立委參選人，面對國民黨提名的競爭對手、鴻海集團創辦人郭台銘認證的黃韻涵，邱志偉不敢掉以輕心。他強調，落實服務及地方建設就能獲得認同，只有做好服務才有口碑。

黃韻涵4年前曾參選立委落敗，今年再披戰袍，不同的是除了國民黨提名，還多了郭台銘認證的「郭家軍」身分，加上媽媽是高雄市議會副議長陸淑美，來勢洶洶。

對於「郭家軍」光環是否遭「韓粉」排斥，黃韻涵希望支持者勿自我設限，不管是郭粉、韓粉，大家一致目標就是擊敗民進黨。陸淑美則說，在國民黨固本會報中，大家也認同國民黨參選人、高雄市長韓國瑜不可能只靠韓家軍當選，盼外界不要排斥爭取不同陣營的支持，中間選民仍是最關鍵的選票。

陸淑美表示，會持續爭取各陣營支持，包括尋求台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲為女兒站台或拍宣傳影片，也盼後續能爭取親民黨主席宋楚瑜支持。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081022