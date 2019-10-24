藍立委選將出征 中市紅派大老嗆高層不團結

（中央社記者郝雪卿台中24日電）距離明年大選不到80天，台中市紅派大老、前台中縣議長林敏霖今天為國民黨第七選區立委參選人莊子富站台時批評黨內高層欠團結，大家都想做大，只想搶位子，沒選上都等於零。

台中市第七選區（大里、太平）立委參選人莊子富上午在國民黨台中市黨部誓師出征，由台中市黨部主委顏文正授旗，彰化縣副縣長洪榮章也帶來彰化縣埔鹽鄉順澤宮的冠軍神帽加持。

前來站台的林敏霖則在台上砲打國民黨內高層指出，國民黨的環境大家都比他這個70多歲的人清楚，總統參選人韓國瑜民調一直往下調，黨內不團結，基層要團結共同打拚。

林敏霖表示，希望高層要團結一點，國民黨現在最欠的就是黨中央團結，大家都想做大，只有基層很團結，大家共同的心聲就是自己的子弟自己牽、韓國瑜自己支持，就別管國民黨了，上面的大人只想著搶位子、想要當立委、當議長，如果立委及總統沒當選，什麼都等於零。

莊子富表示，25日起正式陸戰啟動，以接地氣的方式辦理多場與民眾同樂的歌唱大賽、庶民座談會，直接傾聽民眾的心聲；還邀請鳥來嬤、黃西田、文山伯、立委江啟臣等大家熟悉的藝人、政治人物前來站台，要以輕鬆方式與民互動。（編輯：謝雅竹）1081024