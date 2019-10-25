台中市與名古屋 簽署觀光友好城市協定

台中市政府25日與日本愛知縣名古屋市簽署「觀光友好城市交流協定」，由台中市副市長令狐榮達（右）代表市府，與名古屋副市長廣澤一郎（左）簽署。中央社記者郝雪卿攝 108年10月25日

（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市政府今天與日本名古屋簽署「觀光友好城市交流協定」，代表簽署的台中市副市長令狐榮達表示，將深化兩市包機直航、節慶參與、學生教育旅行交流等。

台中與名古屋於去年台中花博期間，曾簽署「觀光友好城市備忘錄」，奠定交流基礎，市長盧秀燕上任後，積極拓展國際城市外交，今天在市府由令狐榮達代表盧秀燕，與名古屋副市長廣澤一郎簽署「觀光友好城市交流協定」，展開更實質交流。

名古屋副市長廣澤一郎開場以國語問候「大家好！」後指出，名古屋去年剛建立新的友好城市締結制度，這次與台中簽署「觀光友好城市交流協定」，別具意義，相當值得紀念。台中與名古屋在觀光資源、文化、經濟層面，擁有非常多共同點，盼彼此成為最佳的觀光推手。

令狐榮達表示，名古屋大力支持並參與台中多項活動，包括今年4月圓滿落幕的台中花博、今日開幕的台中國際旅展、台中國際舞蹈嘉年華都特別派員參與；明年2020台灣燈會在台中，名古屋市觀光文化交流局長、愛知縣及名古屋市議員將親自率團參加，展現雙方深厚友誼。

台中市觀旅局長林筱淇指出，兩市正巧都位於國土中心，人口規模相仿，擁有海空雙港、交通便利等共同點，2017年名古屋人均GDP超過5萬美元，為日本第3高，是台中積極爭取的國際旅遊客源。（編輯：謝雅竹）1081025