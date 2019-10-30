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台南轉運站入圍世界建築獎 109年1月啟用

最新更新：2019/10/30 13:30

（中央社記者張榮祥台南30日電）入圍2019世界建築獎的台南轉運站，站體和設備今年9月已點交給營運業者，預定12月25日試營運，明年1月6日啟用。

台南市政府交通局長王銘德今天在市議會總質詢時，公布台南轉運站試營運時間是今年12月25日至明年1月5日，明年1月6日正式啟用。目前台南轉運站正進行店鋪、國道客運候車大廳、計程車排班區及停車場室內裝修等事宜。

市長黃偉哲表示，台南轉運站開始營運後，將可提供數百個停車位，停車空間相當足夠，他也將指示研議平日非尖峰時刻，是否可開放免費停車時間區段，以利早起民眾使用。

座落在台南市北區的台南轉運站，占地2.6公頃，由九穗聯合建築師事務所建築師吳瑞龍設計，去年3月5日動工，以綠建材及可回收鋼構、貨櫃作為主體構造，東西兩側共使用64個20呎貨櫃堆疊，創造出候車、售票、商業及業者辦公等空間，兩排貨櫃間的挑高中庭是候車廣場，充分發揮轉乘接駁效能。

台南轉運站去年已奪得國家卓越建設獎規劃設計類金質獎，今年更入圍2019世界建築獎（World Architecture Festival, WAF）的「交通運輸類」決選名單。得獎名單預定12月在荷蘭阿姆斯特丹揭曉。（編輯：謝雅竹）1081030

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