黃偉哲率團行銷 台南物產與特色舞蹈登北海道祭典

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）台南市長黃偉哲率團前往日本北海道祭典活動「索朗祭」行銷台南物產，與受邀參與表演的台南應用科技大學舞蹈系團隊一起出場，盼藉交流機會邀請更多北海道民眾到台南旅遊。

台南市政府今天新聞稿指出，YOSAKOI索朗祭（YO SAKOIソーラン祭り，簡稱索朗祭）為當地歷史悠久祭典，台南市政府首度設置物產攤位，也與交通部觀光署合作設攤提供觀光資訊，爭取北海道民眾到台南旅遊，台南應用科技大學舞蹈系團隊受邀參與祭典表演活動。

台南市政府指出，台南應用科技大學表演編舞以「龍來台灣」為主題，融合台南400、劍獅等元素祈福，並特別製作印有大大愛文芒果及「台南」字樣旗幟，揮舞起來氣勢磅礴，昨天下午演出獲得在場日本民眾喝采，黃偉哲與表演團隊一起出場，為學生們加油打氣。

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台南市政府指出，黃偉哲受邀在祭典壓軸大賞表演前致詞，除向現場民眾介紹台南，並宣布台南送出365顆愛文芒果給大賞獲獎隊伍，象徵一年365天，日日都有台南味。

黃偉哲表示，台南有悠遠歷史及天然地理優勢，兼具文化古都、農業大城、美食之都等盛名，溫暖氣候非常適合北國觀光客，此次把台南文化特色、觀光資訊、農特產帶到會場分享，希望讓北海道民眾認識台南、愛上台南。（編輯：黃世雅）1130610