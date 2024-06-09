台南芒果前進北海道 首度於索朗祭設攤行銷

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（中央社記者楊思瑞台南9日電）台南市長黃偉哲昨天率隊出訪日本行銷台南，並出席北海道祭典活動「索朗祭」台南芒果推廣記者會，這是台南首度在索朗祭設攤行銷，除了芒果，也販售多種水果及農特產。

台南市政府今天發布新聞稿指出，黃偉哲昨天出席在北海道大通公園索朗祭（YOSAKOIソーラン祭り；簡稱索朗祭）會場「台南物產」專區舉辦的芒果推廣記者會，與台灣國宴主廚「阿慶師」一起示範台南愛文芒果搭配日本在地食材製成甜點。

台南市政府指出，活動現場也販售台南芒果、水果冰棒和地瓜系列等多種產品，展現台南鮮果與加工品多元魅力，攤位不時擠滿想一嚐台南芒果美味饕客，也吸引當地媒體前往採訪。

黃偉哲透過新稿表示，台南效法索朗祭精神，突破傳統框架，以多元形式行銷農特產品，這次選擇透過結合大型祭典活動販售，讓芒果等農特產魅力能直接展現，也趁機讓更多日本民眾認識台南。

台南市政府指出，索朗祭每年吸引超過200萬人次前往觀賞，至今已超過30年歷史，這個祭典以「街道就是舞台」為號召，街道舞台分布在札幌市中心各處，此次台南市除了首次在索朗祭設攤行銷外，台南應用科技大學學生也獲邀參加演出，讓台南形象更廣為人知。（編輯：黃世雅）1130609