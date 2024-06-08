保留一線「生」機 黃偉哲允114年提報補助凍卵

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（中央社記者張榮祥台南8日電）輝達（NVIDIA）提供員工100%代理孕母費用補助，台南市長黃偉哲也承諾明年提報凍卵預算補助，為台南女性保留一線「生」機。

台南市議員李宗翰多次爭取凍卵補助，昨天在市議會重提此事，他提及輝達提供員工100%代理孕母費用補助，目前代孕在台灣尚未全面合法化，但台南市政府可補助凍卵。

黃偉哲透過市府新聞稿指出，明年將提報相關預算，為女性爭取多一個選擇，讓她們不再為了工作錯過最適合生育的年齡，維持生產力同時也不影響工作。

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市府衛生局表示，凍卵費用包括取卵和凍卵兩部分，取卵約新台幣8萬元至10萬元，凍卵每年約8000元至1萬元，目前依人工生殖法規定，需為「不孕夫妻」才能使用。

衛生局指出，協助育齡婦女保留一線「生」機，衛生局正撰寫新興計畫，爭取民國114年凍卵補助計畫，針對設籍於台南市25歲至40歲女性提供凍卵補助。符合醫療性凍卵補助對象至合約人工生殖醫療院所，經醫師諮詢評估符合後，完成凍卵療程作業（誘導排卵、取卵手術等程序），終身1次。（編輯：謝雅竹）1130608