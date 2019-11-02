更多編輯台推薦新聞：
特稿／解讀中共四中公報 對香港反送中3個可能作為方向
兩岸

特稿／解讀中共四中公報 對香港反送中3個可能作為方向

加州野火見證愛情 新人戴口罩完成終身大事
國際

加州野火見證愛情 新人戴口罩完成終身大事

抖音疑將個資傳到中國 紐時：美政府啟動調查
國際

抖音疑將個資傳到中國 紐時：美政府啟動調查

週末夜看什麼書 蘇貞昌推薦做伙走台步
文化

週末夜看什麼書 蘇貞昌推薦做伙走台步

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

媽祖離鄉近30年流落片場 託夢回鑾北斗奠安宮

最新更新：2019/11/02 13:42

（中央社記者蕭博陽彰化縣2日電）彰化縣北斗鎮奠安宮一尊媽祖遷到花壇鄉台灣民俗村「片場」近30年，媽祖託夢盼回奠安宮，經廟方擲筊獲應允，媽祖今天在信徒簇擁下風光從花壇回鑾北斗，結束「離鄉」日子。

民國79年，由於北斗鎮奠安宮舊殿失修，當時管理委員會決議將舊奠安宮及媽祖神像捐到花壇鄉台灣民俗村奉祀，經過約30年，北斗地方人士積極向台灣民俗村爭取奠安宮舊殿回鄉，達成共識後，廟方今天恭迎在台灣民俗村的天上聖母回鑾北斗奠安宮。

彰化縣長王惠美致詞說，台灣民俗村供奉的媽祖託夢地方人士，希望回到北斗奠安宮，經廟方人員擲筊獲三次聖筊應允，因此委員會規劃迎接媽祖回到北斗奠安宮系列活動，希望將原址祖廟原汁原味遷回北斗，盼帶動地方觀光、提升北斗媽祖形象。

根據縣府資料，北斗奠安宮、彰化南瑤宮、鹿港天后宮號稱彰化三大媽祖廟，北斗奠安宮創建於清朝康熙年間，前身為東螺街天后宮，嘉慶年間由於水災、械鬥等因素，導致東螺街房屋毀損，民眾便遷往北斗興建廟宇，並以「奠定厥居，安集乎民」取名為北斗奠安宮。

縣府表示，廟方以北斗牛墟舊址的奠安宮停車場作為祖廟遷回地，並規劃恭迎天上聖母系列活動，包含萬人遶境、時空穿越牆、擲筊博好運、攝影比賽、祈福晚會等一整天活動。（編輯：洪學廣）1081102

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報