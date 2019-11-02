5郵輪3日同聚基隆港 景象難得

基隆港3日將出現世界號、歌詩達新浪漫號、威士特丹、寶瓶星號與中遠之星5艘郵輪齊聚停靠場面，世界號郵輪（圖）1日已先停靠基隆港碼頭，為即將到來的「五輪會」揭開序幕。（取自Cruise Keelung基隆港旅客服務臉書）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年11月2日

（中央社記者沈如峰基隆2日電）基隆市政府今天表示，基隆港明天將出現「世界號」、「歌詩達新浪漫號」、「威士特丹」、「寶瓶星號」與「中遠之星」5艘郵輪齊聚停靠場面，十分熱鬧，郵輪迷別錯過。

基隆市政府觀光及城市行銷處城市交流及行銷科長蔡慧婷今天說，「世界號」郵輪已先停靠基隆港碼頭，為明天即將到來的「五輪會」揭開序幕；明天上午，「歌詩達新浪漫號」、「威士特丹」、「寶瓶星號」以及「中遠之星」4艘郵輪將接力進港，屆時上午11時到下午4時將出現這5艘郵輪齊聚停靠在港內的熱鬧盛況，景象十分難得。

基隆市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，懸日美景已不稀奇，過去郵輪停靠基隆港邊時，剛好正對著街道，若與前景路上的人車搭配，就像是大船也跟在後面開上陸地，衝突又趣味；若想拍到這樣的港口奇景，推薦郵輪迷可以到愛一路挑戰看看。

此外，中正公園、白米甕炮台、獅球嶺砲台、虎仔山KEELUNG地標觀景台、和平島公園等處的制高點可眺望整個基隆港，將「五輪會」聚集的壯闊美景盡收眼底。（編輯：張銘坤）1081102