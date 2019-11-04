韓國瑜青年政策 黃捷與葉匡時答詢交鋒

（中央社記者王淑芬高雄4日電）高雄市時代力量市議員黃捷今天批評市長韓國瑜的青年政策都未落實，如今要選總統又把青年當消費對象。副市長葉匡時說，「市長在市府發現很多地方力有未逮，才會想選總統」。

黃捷在市議會上次定期大會因為質詢自經區議題翻白眼一戰成名，今天在議會市政總質詢再就韓國瑜的青年政策提出針貶，只是韓國瑜請假，答詢對象是葉匡時。她批評韓國瑜提出，包括百億元青創基金、打造青創會館、北漂青年返鄉工作、青年政策白皮書等都未落實，質詢葉匡時這些承諾何時兌現。

葉匡時答詢說，青創基金本來就是結合民間資金，再者含市府及民間企業承諾已近新台幣30億元；北漂青年回鄉部分，教育局、青年局都有保留部分職缺。青年政見白皮書部分，青年局長林鼎超也允諾會儘速提供。

黃捷不接受葉匡時的說法，並批評「高雄讓青年看不到希望和機會」，直指韓國瑜的青年政見跳票，現在要選總統又來消費年青人，質疑「青年很好騙嗎？」

對於韓國瑜日前提出「大學生遊學一年」的青年政策，黃捷質詢市府可有落實的計畫？葉匡時答詢，韓的說法是「大學生出國交換學生非遊學，那是要學校對學校簽合作計畫」。

另有關韓國瑜提出「全額補助學貸利率」政策，黃捷詢問高雄銀行是否要給高雄市大學生補貼利率。葉匡時促黃捷「應該要分清國政和市政」，韓國瑜選總統提的是國政方向；黃捷則質疑「韓國瑜管轄的高雄市都做不到，怎能讓人相信？」

黃捷提出很多年輕人揹學貸，促市府先由高雄銀行給高雄市籍大學生利率補貼。對於葉匡時答詢「銀行是營利機構有其經營成本的問題」，她反問「既知銀行是要營利的，何以隨便誇海口」，促葉匡時勿因韓國瑜「練肖話」就為他背書。

葉匡時繼續為韓國瑜政策背書，提出韓上任後青年事務做了很多事，「市長在市府發現很多事力有未逮，才會想選總統」。黃捷則批評「邏輯不通」，質疑「很多現在可以做的事都不做，卻說要選總統才能做？」（編輯：孫承武）1081104