防災自治條例將到期 侯友宜：政策延續3年

（中央社記者王鴻國新北5日電）新北市長侯友宜今天表示，因應新北防災自治條例將於明年3月22日到期，市府決定將政策延長3年，維持原條例內一次到位的獎勵內容，藉行政命令來擴大推動防災型都更。

侯友宜今天出席淡水區海鷗段防災都更拆除典禮，以金鐵槌敲擊牆面，象徵拆除工作正式展開，同時，他也視察同樣位於學府路的「東來大廈」拆除情形。

由於東來案採都市更新條例辦理，但海鷗段同樣有兩棟5樓老舊公寓是海砂屋，海鷗段都更案就是採最高容積獎勵可達50%的新北防災自治條例辦理。

新北防災自治條例將於明年3月22日到期，為擴大推動防災型都更，侯友宜接受媒體聯訪時宣布條例內一次到位的獎勵內容將政策延長3年。

侯友宜表示，新北用多元都更的方式來面對都更問題，不管防災自治條例、都市更新條例、危老條例，截至目前共有申請案115件，核准89件，相當於21年來所有核准都更案數量的總和。

他強調，為讓防災型都更能夠更順利，決定政策繼續延續3年，讓大家願意參與危險老舊房屋的都更，用更快的速度換回更安全的房屋，讓新北成為市民能夠過安全、快樂、舒適的一個好地方。

新北市政府城鄉局長黃一平表示，雖然新北防災自治條例將於明年3月22日到場，但為讓新北防災獎勵一次到位的政策延續執行3年，市府特別訂定「新北市政府處理防災型建築加速改善要點」，以行政命令來提供基本容積放大等相同誘因，來加速危險房屋的重建。（編輯：黃世雅）1081105