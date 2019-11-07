金門地檢署反賄選 深入前線駐地宣導

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）金門地方檢察署結合金門防衛指揮部，對國軍官兵進行反毒反賄選法治教育宣導。檢察長洪家原說，唯有乾淨選舉才能安定軍心，專注保家衛國職責，軍中反賄選行動更具指標意義。

金門地檢署今天發布新聞指出，公職人員選舉攸關國家民主及法治的健全發展，法務部特別籲請全民參與反賄選，並鼓勵勇於檢舉賄選；為落實宣導效果，地檢署透過金防部法務組安排深入各前線駐地，先後在大膽守備隊、太湖營區幹訓班、擎天廳辦理反毒反賄選法治教育宣導。

地檢署表示，昨天在擎天廳的宣導由金防部指揮官賀政主持，600多名官兵聆聽。洪家原以深入淺出方式講授，讓官兵對平時艱深難懂的法律規定有了清楚的認識。洪家原提醒官兵反毒及反賄選的重要，更期盼大家將反賄選的觀念傳達給家人，提升金門地檢署的反賄選宣導效益。

金門地檢署為辦理第15任總統、副總統選舉暨第10屆立委選舉反賄選法治教育宣導活動，針對金門地區官兵加強反毒及反賄選的法治教育宣導。月中還將到烈嶼守備大隊等各駐地舉辦，期盼轄區駐軍全面參與，彰顯地檢署宣導反賄選、營造乾淨選舉的決心。

洪家原表示，唯有乾淨的選舉才能安定軍心，使國軍專注保家衛國的職責，人民才能安居樂業，為了美好的未來，軍中反賄選行動更具指標意義。（編輯：戴光育）1081107

金門地方檢察署7日表示，唯有乾淨選舉才能安定軍心，專注保家衛國職責，軍中反賄選行動更具指標意義。檢察長洪家原（前排左4）在大膽島對守備隊官兵宣導。（金門地檢署提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年11月7日