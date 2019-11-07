屏東大店長結訓成果展 4D咖啡拉花挺12強中華隊

屏東縣政府青年學院專案辦公室規畫「大店長」課程，7日舉辦第5屆結訓典禮及成果展示，現場一名咖啡業者以4D版咖啡拉花，為世界12強棒球賽中華隊加油，讓縣長潘孟安（前）也驚豔。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣政府今天舉行大店長結訓典禮，一名結訓咖啡業者以4D版咖啡拉花拉出棒球、手套、球棒及台灣代表隊帽子，為正在世界12強棒球賽中的中華隊加油，縣長潘孟安也為之驚豔。

由屏東縣政府開辦的大店長系列課程邁入第5屆，23名來自餐飲、食品加工、設計等店長歷經7週密集訓練與討論，今天由潘孟安在結訓典禮授證。

潘孟安表示，屏東人才輩出，每一名創業者企業經營能力令人讚佩，縣府透過辦理「大店長」課程，讓創業者藉平台相互交流、諮詢與討論。「大店長」目前已培育5期，共135名屏東在地青年創業家穩定發展，擴大事業體。

屏東黃子玲在潮州鎮經營咖啡店，合作夥伴曾筱喬則是從護理師轉行，精通立體咖啡拉花，也成為店裡的特色之一，在結訓成果展中，她們推出店內招牌4D版咖啡拉花，並拉出棒球、手套、球棒及12強棒球賽中台灣代表隊的帽子，加上「台灣加油」字樣；同時也特別做出潘孟安版拉花，並寫上「我屏東我驕傲」字樣。

潘孟安對於2名咖啡師技藝也驚豔不已，現場觀眾更驚呼「捨不得喝掉」。

賣了20年鮮魚湯的陳姓女業者哽咽地說，她原本因無力經營想把攤子收一收，但在兒子推薦下，她以「放手一搏」心態報名大店長課程，雖然原本因攤子規模小不被錄取，不過授課老師親自到攤子當神秘客後，決定增額錄取。

她表示，自己因不會用電腦在課程中遇到許多難處，但克服後感到相當有成就感，上完課不禁讚嘆「原來小吃店也能有品牌經營」。

而曾質疑公部門免費課程的學員陳哲明，也在大店長第1週課程結束，將所學實際運用在自己公司管理上，感受到員工回饋，並因而推崇縣府辦的講座與創業課程。（編輯：洪學廣）1081107