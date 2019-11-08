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賞日式楓紅免出國 屏東四重溪溫泉季今晚點燈

最新更新：2019/11/08 14:57
一年一度的屏東四重溪溫泉季8日晚間將點燈開幕，今年屏東縣政府營造日式楓紅景觀，強調不必搭飛機到日本賞楓、泡溫泉。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月8日
一年一度的屏東四重溪溫泉季8日晚間將點燈開幕，今年屏東縣政府營造日式楓紅景觀，強調不必搭飛機到日本賞楓、泡溫泉。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月8日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣8日電）一年一度的屏東四重溪溫泉季今晚點燈開幕，將持續到2月9日，屏東縣政府繼去年打造薰衣草風情後，今年營造日式楓紅景觀，強調不必到日本，也能在國內賞楓、泡溫泉。

縣府表示，去年溫泉公園的紫色薰衣草燈海，湧入史上最大量人潮，今年溫泉季則以楓紅意象營造冬日溫暖氛圍，步入園區，浪漫楓紅占滿整座公園，楓紅燈飾也延伸到199線道另一端的旭海溫泉。

四重溪溫泉季今晚6時將由屏東縣長潘孟安點燈，潘孟安說，園區隨處瀰漫日式氛圍，還播放日式演歌，讓遊客不用搭飛機去日本，就能在台灣賞楓。加上四重溪溫泉近山、旭海溫泉臨海，歡迎民眾來屏東同時享受2種不同溫泉風情。

四重溪觀光發展協會總幹事張正昇接受中央社記者訪問時表示，去年薰衣草風情讓人潮爆滿，今年的楓紅則營造不同風貌，還首度出租日式浴衣讓遊客打卡，真的讓人有恍若置身日本的錯覺。他透露這幾天已有不少遊客來觀賞，預期今晚點燈後會掀起泡湯潮。

觀傳處表示，今年度溫泉季規劃屏東枋寮火車站直達四重溪溫泉公園的接駁專車，活動期間民眾凡在車城鄉或四重溪溫泉區住宿一晚、或消費1000元以上，還可兌換蔥寶毛巾1份，送完為止。

觀傳處補充，多家車城、牡丹鄉溫泉區商家也提供旅、食宿優惠訊息；恆春半島多個社區，也提供各式生態旅遊遊程，歡迎大家踴躍體驗不一樣的恆春旅遊。（編輯：洪學廣）1081108

屏東四重溪溫泉季8日晚間點燈開幕，今年打造日式楓紅景觀，四重溪公園內的公共泡腳池「足湯亭」也掛滿楓紅燈飾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月8日
屏東四重溪溫泉季8日晚間點燈開幕，今年打造日式楓紅景觀，四重溪公園內的公共泡腳池「足湯亭」也掛滿楓紅燈飾。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月8日
屏東四重溪溫泉季8日晚間點燈開幕，全區打造日式楓紅景觀，讓民眾漫步在遍地閃閃的燈海中。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月8日
屏東四重溪溫泉季8日晚間點燈開幕，全區打造日式楓紅景觀，讓民眾漫步在遍地閃閃的燈海中。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年11月8日
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